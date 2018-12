Polícia apreende malas contendo celulares roubados e prende suspeito de receptação em Marabá, no PA

Segundo as investigações, os telefones estavam em quatro locais da cidade.

Nesta quinta-feira (13), a Polícia prendeu em flagrante um homem em Marabá, sudeste do estado, suspeito de receptação de objetos roubados. Segundo a Polícia, duas malas com grande quantidade de aparelhores celulares foram aprendidas. O suspeito é investigado em diversos procedimentos policiais sobre roubos de aparelhos, de acordo com a Polícia.

A delegada Simone Felinto informou que o suspeito atuava como comprador dos produtos roubados por assaltantes e recolocava os objetos no mercado, fazendo a remoção de peças.

Durante a ação policial, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em banca de venda de DVDs, em um ponto de manutenção de celulares, em uma loja e na casa onde o preso morava.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...