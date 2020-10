Polícia apreende quantidade de droga avaliada em R$50 mil em Marabá, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As investigações apontam que os entorpecentes saíram do estado do Tocantins e seriam comercializadas na região da Folha 33, núcleo Nova Marabá.

You May Also Like