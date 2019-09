Policia apreendem 259 kg de cocaína avaliados em R$ 7 milhões na rota de Alta Floresta no MT

Polícias Federal, Civil e Militar apreendem 259 kg de cocaína avaliados em R$ 7 milhões no Nortão

(foto: assessoria)- Policiais civis, militares e federais apreenderam 241 tabletes de cloridrato de cocaína, em Nova Bandeirantes (525 quilômetros de Sinop), ontem à noite. O delegado da Polícia Civil, Pablo Bonifácio Carneiro, que foi um dos responsável por coordenar a operação, confirmou, ao Só Notícias, que a droga foi encontrada uma propriedade rural do município e está avaliada em ao menos R$ 7 milhões.

A operação também contou com a inteligência e fiscalização teve apoio logístico de uma aeronave do Comando de Operações Aéreas da Polícia Federal (CAOP), visando coletar dados de pistas clandestinas na região. Em uma das fazendas sobrevoadas, os policiais descobriram uma pista clandestina e constataram sinais de que havida sido utilizada recentemente. A polícia já investigava uma rota aérea de transporte de drogas na região de Alta Floresta e, após receber informações precisas e sigilosas da Polícia Federal, foi desencadeada a força tarefa para localização do entorpecente.

Ainda de acordo com Pablo Bonifácio, as investigações foram intensificadas com a apreensão de uma VW Amarok em um hotel de Alta Floresta, ocasião em que foram localizadas as coordenadas da propriedade onde a droga estava escondida. Após isso, houve autorização judicial, policiais civis do Garra e DRE, policiais militares da Força Tática e os federais se deslocaram até Nova Bandeirantes.

Carneiro explicou ainda que foram dois dias de intensas buscas na propriedade rural e conseguiram localizar a carga de entorpecente considerada a maior apreensão do ano, na região. Agora, as investigações continuam com nas delegacias de Alta Floresta e Nova Bandeirantes para identificar e prender os envolvidos.

