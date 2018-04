Polícia apresenta armamento apreendido no complexo penitenciário

(Foto Thiago Gomes/Agência Pará ) -O armamento é composto fuzis, espingardas, uma submetralhadora e outras

Na tarde de ontem (11), durante entrevista coletiva no auditório da Delegacia-Geral, em Belém, gestores das polícias Militar e Civil apresentaram o armamento apreendido na terça-feira (10) e na manhã de hoje na área do Complexo Penitenciário de Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém.

Onze armas, utilizadas durante a tentativa de resgate de presos do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará (CRPP) 3, foram apresentadas à imprensa pelo corregedor da PM, coronel Albernando Monteiro; o delegado-geral adjunto, Rogério Morais, e pelo comandante do Batalhão de Policiamento Penitenciário, major Vicente Neto.

O armamento, a maioria de grosso calibre, é composto de quatro fuzis (dentre eles, de 7,62 mm), duas espingardas (calibre 12), uma submetralhadora, uma carabina (modelo Magal, ponto 30), uma arma caseira e duas pistolas (ponto 40). Também foram apreendidos dois coletes, carregadores, munições de vários calibres, estoques, simulacro de explosivo, facas e ferramentas, além de um telefone celular e entorpecentes.

Todo esse material foi encaminhado ao Centro de Perícia Científica “Renato Chaves”. A apreensão foi feita ontem e hoje por militares do Batalhão de Policiamento Penitenciário (BPOP), Rotam, Companhia de Operações Especiais (COE) e Grupo Tático Operacional/Comando de Policiamento Regional III – Castanhal.

O coronel Albernando Monteiro explicou que somente após a conclusão dos inquéritos das duas polícias “é que será possível dizer as circunstâncias da ação ocorrida no Complexo”. O militar informou que as buscas continuam nas matas próximas às unidades prisionais. Sobre as armas encontradas dentro do Complexo, o coronel disse que “somente com o final das investigações é que poderemos esclarecer, mas nada será descartado”.

Por: Redação Portal ORM com informações da Agência Pará

