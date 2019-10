Polícia apura caso de homem morto a facadas após sair de conveniência em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Testemunhas foram ouvidas no local e disseram que Francisco bebia com um grupo de pessoas, em uma conveniência da cidade, na noite anterior ao crime. Essas testemunhas não souberam informar o que poderia ter motivado o homicídio, mas a polícia já trabalha com duas linhas de investigação.

O crime ocorreu na madrugada de sábado (19). Francisco Ricarte de Freitas Filho, de 38 anos, foi encontrado morto em uma calçada no Centro da cidade. Ele tinha cortes no pescoço e em formato de cruz na barriga.

You May Also Like