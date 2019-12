Polícia atua em flagrante acusado de balear dois irmãos em Marabá

(Foto:Divulgação Polícia Civil) – Teugenilio Coutinho Jadjisk, de 33 anos, foi autuado em flagrante, neste domingo (15), sob a acusação de balear dois irmãos no bairro de São Félix, em Marabá, no sudeste do Estado.

Ele teria fugido logo após o crime, mas foi pego pela polícia. Os dois homens baleados, cujas identificações não foram divulgadas, estão internados em unidades hospitalares da região.

De acordo com relatos da Polícia Militar na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o acusado foi apresentado, uma guarnição estava na Folha 1, Nova Marabá, quando ouviu pelo rádio a ocorrência do baleamento no Bairro São Félix.

Em alerta, os PMs avistaram na Rodovia BR-222, um automóvel Fiat Uno, no início da ponte rodoferroviária do Rio Tocantins, conduzido pelo homem apontado como o autor do duplo baleamento. A BR-222 é uma rodovia federal que estende-se atualmente de Fortaleza, capital do Ceará à cidade de Marabá, no Pará, interligando, além de Ceará e Pará, os estados de Piauí e Maranhão.

Ainda segundo os militares, a guarnição conseguiu abordar o automóvel no viaduto do bairro Nossa Senhora Aparecida, na altura da invasão da Coca-Cola. Teugenilio, que estaria embriagado, confessou aos militares ter atirado nos dois homens e afirmou que seguia para a casa dele. Ele também teria dito que jogou a arma pela janela do carro após ter efetuado os disparos.

De acordo com o cabo Aurélio Silva do Nascimento Junior, da PM, Teugenilio relatou ter havido uma confusão entre ele e os baleados ainda na Serra das Andorinhas. Teria havido desavença entre o grupo e Teugenilio, bêbado, atirou contra os dois homens em Marabá. Na delegacia, o acusado disse à reportagem do site Correio de Carajás que estava acompanhado da esposa e dos filhos quando sofreu uma tentativa de roubo, por parte das vítimas.

A reportagem do Correio de Carajás foi ao Hospital Municipal de Marabá, para onde as vítimas foram encaminhadas, mas familiares dos baleados preferiram não se manifestar. Um deles foi transferido para o Hospital Regional do Sudeste do Pará. Não há notícias sobre o estado de saúde dos dois irmãos.

