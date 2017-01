Polícia autua mulher que entrou com maconha em presídio de Tomé-Açu

A Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher em Tomé-Açu, nordeste do Pará, nesta quarta-feira (11). Ela foi autuada por tráfico de drogas quando tentava repassar uma quantidade de maconha ao marido, que está preso no Centro de Recuperação Regional da cidade. A droga foi encontrada por agentes prisionais com o detento após revista.

You May Also Like