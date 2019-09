Polícia busca por assaltantes que explodiram carro-forte no sudeste paraense

Por:Redação Integrada 31.08.19 16h06 Foto:Polícia Civil Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA), NAI (Núcleo de Apoio à Investigação) de Marabá e da Superintendência Regional de Marabá; policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) e Grupamento Tático Operacional (GTO) com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança (Graesp) foram deslocados à região para reforçar as diligências.

Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas estão bem. Os bandidos saíram em fuga por uma estrada vicinal, e um malote com dinheiro teria sido levado por eles.

You May Also Like