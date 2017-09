Polícia caça homem que tentou estuprar argentina em Alter do Chão

Uma turista argentina que passeava pela região de Alter do Chão, em Santarém, oeste paraense, foi vítima de uma tentativa de estupro no final da tarde deste sábado (2). A mulher conseguiu resistir ao crime após lutar e ferir o agressor.

O caso ocorreu por volta das 17h30, quando a turista, de 42 anos e natural de Buenos Aires, decidiu caminhar sozinha pela trilha em direção a Serra Piroca. No meio do caminho, ela decidiu voltar a praia, quando foi surpreendida pelo agressor, que a jogou no chão, tentando cometer o estupro.

A vítima iniciou uma luta com o homem, chegando a morder um dos dedos da mão direita dele, que desistiu do crime após sofer o ferimento. Ele fugiu do local com a bolsa da vítima.

A turista registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito. Um retrato falado do suspeito do crime foi elaborado a partir do depoimento dela. Ainda não há informações sobre a identidade e paradeiro dele.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...