Polícia caça vereador

Lauro Custódio Campos Júnior teve a prisão preventiva decretada, ontem, pela Justiça, acusado de abusos sexuais

(Foto: Câmara Municipal de Barcarena)

O site do Tribunal de Justiça do Pará divulgou, ontem à tarde, a decretação de prisão preventiva do vereador Lauro Custódio Campos Júnior, de Barcarena, acusado de abusar sexualmente de uma adolescente. A prisão foi decretada pelo juiz Iran Sampaio, da Vara Criminal de Barcarena.

Até o final da tarde de ontem o parlamentar era considerado foragido.

Por: Da Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...