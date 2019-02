Polícia captura acusado de homicídio no Moju

Foto:Reprodução/O Liberal.

Marciel Batista Couto teria assassinado Renan Farias a pauladas

Marciel Batista Couto, de 18 anos, foi preso pela Polícia Civil do município de Moju, no nordeste paraense, acusado de assassinar a pauladas Renan Farias, de 30 anos. Marciel já estava com mandado de prisão expedido e era procurado pela Polícia por homicídio triplamente qualificado.

O acusado foi preso em Curuçá, distante cerca de 250 quilômetros de Moju. Ele está preso à disposição da Justiça.

O CRIME

Renan foi agredido por Marciel no dia 10 de fevereiro deste ano, às proximidades do Fórum de Moju. Segundo a Polícia, a vítima foi agredida por motivo fútil, cruel e sem direito a defesa. Segundo informações de testemunhas concedidas à Polícia, a vítima discutia com a namorada, quando Marciel e uma adolescente apareceram de motocicleta no local. Os dois teriam dado carona para a namorada de Renan. Ele tentou evitar que o veículo partisse e por pouco não derrubou os três da motocicleta. Marciel, entretanto, retornou e prometeu que bateria na vítima.

O acusado aproveitou que a vítima estava distraída falando ao telefone e desferiu a primeira paulada na cabeça de Renan. Mesmo depois de ver que a vítima estava desacordada, Marciel continuou agredindo Renan na cabeça. Ele foi socorrido, mas morreu no início desta semana em Belém, depois de passar 16 dias hospitalizado em estado grave.

