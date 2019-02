Polícia Civil abriu investigação após queda de avião em Jacareacanga

Foto:Reprodução-(Cleide Magalhães/O Liberal)

Inquérito foi instaurado: duas pessoas morreram em avião, que vinha do Mato Grosso

A Polícia Civil de Jacareacanga, município do sudoeste do Estado, instaurou inquérito para apurar o acidente aéreo que resultou na morte de dois tripulantes da aeronave encontrada neste domingo (24), próximo a uma região de garimpo, a 120 quilômetros na direção sul de Jacareacanga. Os corpos foram removidos para Itaituba, no oeste do Pará.

Segundo informações da Polícia Civil, a aeronave decolou por volta da 11h do último sábado (23) da cidade de Alta Floresta, no estado do Mato Grosso, com destino ao município de Jacareacanga. O último contato que aeronave manteve foi às 11h47.

Ainda de acordo a polícia, o avião tinha como pilotos Ernesto Miklaus Moeri, de 71 anos, e Maria Cristina, 51 anos.

GARIMPO

A aeronave foi localizada somente na tarde do domingo, próximo ao garimpo Nova Esperança. Os dois tripulantes já estavam sem vida. Os corpos chegaram a Itaituba por volta das 19h15 e se encontram no Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves.

As assessorias de comunicação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da Aeronáutica foram contactadas e devem se pronunciar ainda nesta segunda sobre o caso.

