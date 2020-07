Polícia Civil apreende 46 “Galos de Combate” em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na ação, uma mulher foi presa por crime de maus-tratos a animais e multada em R$ 138 mil pela Semma

46 galos que eram usados em rinhas foram apreendidos pela Polícia Civil de Santarém, oeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (29). Os animais conhecidos como “Galos de Combate” foram encontrados na residência de Maria Samara Santos dos Santos, no bairro Maicá. Ela foi presa com base na Lei de Crimes Ambientais, por maus-tratos a animais, segundo informações do Portal G1 Santarém e Região.

A Polícia chegou ao local que também era usado como rinha de galos, de forma eventual, a partir da investigação conduzida pelo NIP/NAI do Baixo Amazonas, sobre o envolvimento de Antônio Carlos Alves Barbosa Filho, conhecido como “Doutor”, em facção criminosa. O suspeito já respondia pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio, e foi preso em Santarém há cerca de 15 dias.

Quando Antônio Carlos foi preso, a polícia encontrou em poder dele dezenas de esporas de aço, equipamento usado nas rinhas. As investigações sob o comando do delegado Silvio Birro tiveram continuidade e levaram ao pedido de busca e apreensão em endereços ligados ao preso. Em um dos endereços, foram localizados 46 galos. Entre eles, havia galo avaliado em US$ 3 mil.

A Polícia Civil acionou os policiais da 1ª Companhia Ambiental da PM e os fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que identificaram cinco galos com machucados recentes. E vários outros animais com cicatrizes por toda a parte do corpo, principalmente na região da cabeça e pescoço, indicando que foram submetidos a brigas.

De acordo com a polícia, no local também havia uma rinha confeccionada em madeira e pvc, além de dois cadernos com várias anotações de apostas e oito rolos grande de esparadrapos. Todo o material foi apreendido.

A esposa de Antônio Carlos, além de ter sido presa e autuada pelo delegado Kleidson Castro por crime de maus-tratos a animais, foi multada em R$ 138 mil pela Secretaria.Também participaram do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, o superintendente regional de Polícia Civil do Baixo e Médio Amazonas, delegado Jamil Casseb e o diretor da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, delegado Germano do Vale, informa o Portal G1 Santarém e Região.

Por:Cleide Magalhães

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...