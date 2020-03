Polícia Civil apreende caminhão em Altamira, no Pará, com 63.500 maços de cigarro contrabandeados

Um homem foi preso. Carga está avaliada em R$200 mil, segundo a Polícia.

Polícia apreende caminhão em Altamira, no PA, com 63.500 maços de cigarro contrabandeados. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu em Altamira, sudeste do Pará, nesta sexta (13) o motorista de um caminhão carregado com 127 caixas de cigarros contrabandeados. Foram 63.500 maços apreendidos, carga avaliada em R$200 mil. Um homem foi preso.

Segundo a Polícia, a abordagem ocorreu após o recebimento de informações do veículo que tinha registro de roubo. O produto encontrado seria revendido em Altamira e cidades vizinhas, de acordo com as investigações.

O caminhão foi encontrado pela Polícia em uma oficina na rodovia Transamazônica, em perímetro urbano de Altamira. Em depoimento, o motorista disse que o veículo foi deixado há alguns por terceira pessoa, para que fosse realizado serviço de solda.

O dono do caminhão foi identificado e o proprietário da oficina foi autuado em flagrante pelo crime de contrabando e receptação. Um inquérito policial vai apurar a participação de mais envolvidos no crime. o caso foi registrado pela Superintendência Regional do Xingu.

