Polícia Civil apreende R$ 800 em cédulas falsas no Pará

Com o primeiro suspeito e então o adolescente, foram R$ 800 em notas falsas apreendidas (Assessoria de Comunicação /Foto: Polícia Civil)

Operação “Nota Fake” foi realizada no municípios de Dom Eliseu

A Polícia Civil apreendeu R$ 800 em cédulas falsas, nos municípios de Dom Eliseu e localidade de Itinga (divisa entre Pará e Maranhão). Os policiais receberam denúncias de que havia uma intensa circulação de dinheiro falso em comércios das duas cidades. Após o trabalho de inteligência e investigação, foi deflagrada a operação “Nota Fake”. Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido.

Com informações confirmadas, as equipes da Polícia Civil se deslocaram até um ponto onde essa circulação de notas falsas estaria ocorrendo. Um suspeito estava tentando comprar frutas com uma nota de R$ 50 falsa. Ele foi conduzido à dele. Após buscas, os policiais encontraram mais cédulas falsas, nos valores de R$ 20 e R$ 50. Ao todo, a polícia apreendeu R$ 650.

O suspeito informou ter recebido as notas falsas de um adolescente. Os policiais então se deslocaram à casa do adolescente. Com ele, foram encontrados R$ 150 em cédulas falsas. O jovem negou ter repassado a quantia de R$ 650 ao primeiro suspeito. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Dom Eliseu.

Nesta semana, o Centro Perícias Científicas Renato Chaves e a Polícia Civil passaram a atuar de forma mais incisiva no combate ao dinheiro falso. O delegado Cláudio Gomes, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (Deof), ressalta que as cédulas falsas costumam circular mais no interior do estado.

Por:Victor Furtado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...