Polícia Civil apura prática de cobrança para estacionamento em vias públicas

Em Santarém, o Ministério Público requisitou instauração de inquérito policial para apurar a utilização de espaços públicos por terceiros, que exigem dinheiro de condutores para estacionamento de veículos. O delegado de polícia civil Henrique Boa Morte instaurou o inquérito no dia 12 de janeiro (IPL000014-0), em andamento.

O MP requisitou a apuração a partir de informações dessa prática na cidade, em determinados pontos de estacionamento de veículos, onde são cobrados valores em dinheiro aos condutores e, em alguns casos, condicionando o estacionamento à lavagem do veículo. Um exemplo é nas proximidades da praça do Pescador, no centro da cidade, que já foi alvo de diligências nos autos do inquérito policial.

A apuração continua e os cidadãos que desejarem prestar informações ou noticiar fatos relacionados a essa prática devem procurar o delegado Henrique Boa Morte, na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil em Santarém, ou encaminhar relatos ao endereço eletrônico da promotoria de justiça: pjprobidadestm@mppa.mp.br.

Nesses locais, há indícios da prática dos crimes previstos nos artigos 146 e 158 do Código Penal, considerando constrangimento ao usuário pagar valor indevido para estacionar em via pública, e exigência de pagamentos por serviços de vigilância para estacionamento em via pública.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lila Bemerguy/MP

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...