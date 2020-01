Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança para identificar autor de homicídio em Oriximiná

Local onde Lucas Mendes foi assinado a golpes de faca, em Oriximiná, no Pará — Foto: Márcio Garcia/Arquivo pessoal

A vítima, um jovem da comunidade Santa Terezinha foi morto com ao menos 7 perfurações de faca.

A Polícia Civil de Oriximiná, no oeste do Pará, está buscando imagens de câmeras de segurança de residências e estabelecimentos comerciais da rua Braz Antônio Miléo, bairro São Pedro, na tentativa de identificar o autor de um assassinado ocorrido na madrugada desta quarta-feira (8).

A vítima foi identificada como Lucas Mendes dos Santos. O jovem que era da comunidade Santa Terezinha, lago Axipicá, estaria retornando da casa da namorada quando foi atacado. Ele levou ao menos sete perfurações e faca no tórax e abdômen, segundo informações da polícia.



Luan Mendes foi morto a golpes de faca, no bairro São Pedro, em Oriximiná — Foto: Reprodução/Redes sociais

O crime aconteceu há poucos metros do quartel da Polícia Militar, em frente a um minibox. Em um poste de iluminação pública e em um estabelecimento comercial, as imagens registradas pelas câmaras podem ajudar a equipe do delegado William Fonseca na identificação do autor do crime.

O corpo da vítima foi encontrado por uma jovem que acionou a Polícia Militar. O corpo de Lucas foi removido pelos bombeiros civis até o necrotério municipal, onde foi feito o reconhecimento na manhã desta quarta-feira por uma prima do jovem.

