Polícia Civil cumpre mais de 300 mandados de prisão no Pará

Alberto Teixeira, Delegado Geral da Polícia Civil do Pará — Foto: Polícia Civil

Os cumprimentos aconteceram durante a operação ‘Reverso’, impedindo que alguns detentos saíssem para o indulto natalino e também prendeu pessoas com mandados de prisão expedidos pela Justiça.

A Polícia Civil cumpriu mais de 300 mandados de prisão até esta sexta-feira (20) no Pará. Os cumprimentos aconteceram durante a operação ‘Reverso’, impedindo que alguns detentos saíssem para o indulto natalino e também prendeu pessoas com mandados de prisão expedidos pela Justiça.

De acordo com o Delegado Geral da Polícia Civil no Pará, Alberto Teixeira, esta é uma operação coordenada em todo o Brasil que iniciou no dia 13 de novembro e encerra nesta sexta-feira, e está acontecem somente nos estados da região Norte.

“Neste momento, muitos presos recebem o indulto. Então, voltam à sociedade. Nós impedimos que alguns saíssem porque identificamos que eles possuíam mandados de prisão por outros crimes. E, alguns que estavam soltos, voltaram ao cárcere”, contou o delegado geral.

A medida foi tomada para que o número de assaltos e roubos diminua neste final de ano, quando passa circular mais dinheiro no comércio das cidades devido ao pagamento do salário e do 13º salário.

“Nós priorizamos em fazer a prisão daqueles que envolvidos com o crime contra o patrimônio.Neste momento fica mais propício a crimes. A gente tirando essas pessoas de circulação a gente diminui a incidência desse tipo de crime”, concluiu Alberto Teixeira.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...