Polícia Civil cumpre mandato de prisão preventiva contra acusado de estupro em Oriximiná

Segundo a Polícia, a vítima do estupro era vizinha do acusado, que após cometer o crime teria ameaçado ela e os seus parentes, principalmente após ser indiciado.

(Foto:Repropdução) – A Polícia Civil de Oriximiná cumpriu na segunda-feira, dia 14, um mandato de prisão preventiva contra Edinaldo da Silva, acusado de ter estuprado uma mulher em 2017, na comunidade do castanho, zona rural do município.

