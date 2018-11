Polícia Civil de Alenquer recebe moção de aplauso por desvendar crime contra professor

Delegacia de Polícia Civil de Alenquer — Foto: Foto: Polícia Civil/Divulgação

Homenagem se deu após intensas investigações da polícia para esclarecer o caso. O professor foi morto no dia 21 de outubro.

Os policiais civis da delegacia de Alenquer, no oeste do Pará, receberam Moção de Aplauso, na segunda-feira (29), na Câmara Municipal, pelo trabalho realizado no caso do professor Valci Lima, que foi encontrado morto no dia 23 de outubro, no bairro Planalto.

Após uma mega operação estratégica, em parceria com a Polícia Militar, a PC conseguiu descobrir e prender os acusados pelo crime de latrocínio que tirou a vida do professor.

A Moção foi apresentada pelo vereador Laécio Gutemberg Farias. A mesa agradeceu e parabenizou a equipe de policiais pelas intensas investigações e esclarecimento do caso.

De acordo com o delegado Edjalmo Nogueira, esta é a segunda moção que a PC recebeu em menos de dois anos. Ele ressaltou que o êxito foi possível por causa das parcerias com a PM de Monte Alegre e polícias de outras cidades.

“O reconhecimento pelo trabalho é sempre gratificante e foi fruto de um trabalho conjunto da PC e PM de Alenquer, PC de Santarém e a PM de Monte Alegre, já que o irmão da vítima é PM de Monte Alegre. O [delegadi] Filipe Amorim, delegado Titular de Curuá, foi incansável na resolução deste latrocínio que abalou o município de Alenquer”, disse Edjalmo.

Edjalmo agradeceu ainda a confiança da população e disse que o objetivo é continuar combatendo o crime com o apoio dos moradores da cidade.

“Podemos dizer que isso é um feedback da sociedade em relação ao trabalho desempenhado pelos policiais, já que a Câmara de Vereadores representa a população Alenquerense. Essa parceria vem dado certo em Alenquer, PC, PM e a população. Só assim conseguiremos combater a criminalidade e levar uma sensação maior de segurança a quem de direito”, destacou.

O corpo de Valci Lima, professor e diretor de uma escola em Alenquer, foi encontrado no dia 23 de outubro, em casa, por uma pessoa contratada para fazer a limpeza da residência. Ele estava com as mãos e os pés amarrados e apresentava uma perfuração no corpo. Segundo a polícia, ele foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) no dia 21 de outubro.

No último fim de semana, em parceria com a Polícia Militar, a PC apreendeu um menor de 16 anos e seu irmão, Eduardo de Oliveira Marques, que confessaram a autoria do crime. Após informações de que os dois irmãos pretendiam fugir do município, a polícia prendeu outros dois suspeitos, um deles de 26 anos, que também respondem por outros crimes.

No sábado (27), eles foram até a comunidade Miri Novo, na zona rural de Alenquer, e fizeram uma emboscada para o principal suspeito, um adolescente de 16 anos, que até tentou fugir, mas foi encontrado. Ele confessou o crime e confirmou a suspeita do envolvimento irmão.

