Polícia Civil de Itaituba investiga caso de homem executado a tiros

(Foto:Reprodução)-Na noite desta terça-feira (10), por volta das 10h, um homem, identificado como Raimundo Nonato Silva, com idade entre 35 e 40 anos, foi alvejado com tiros quando chegava em sua residência, localizada na décima terceira rua, bairro Bom Remédio, depois da travessa Raimundo Preto, onde residia há cerca de quatro meses. Segundo informações a vítima não resistiu e morreu ainda no local.

De acordo com o que foi informado, o crime teria sido cometido por dois homens que estavam em uma motocicleta, modelo bros, de cor preta com detalhes vermelho. Testemunhas relatam que o carona, que já chegou disparando 5 tiros contra a vítima, seria alto, magro e aparentemente jovem e estava sem capacete no momento do ocorrido, enquanto o piloto estava com capacete.

Segundo amigos próximos, Raimundo faria aniversário na próxima quinta-feira (13) e uma de suas fontes de renda vinha do trabalho como mototaxista clandestino.

A suspeita principal é de um possível acerto de contas, uma vez que nenhum bem da vítima foi levado, como seu celular, que ficou no local. Assassinos fugiram após o crime.

