Polícia Civil de Rurópolis investiga homicídio ocorrido na feira livre, às margens da Transamazônica

(Foto:Reprodução)-A Polícia Civil de Rurópolis, por meio do delegado titular do município, Ariosnaldo da Silva Vital Filho, instaurou inquérito policial para apurar a autoria de crime de homicídio ocorrido na madrugada de terça-feira (11), quando um homem foi morto a facadas, na área da feira livre, localizada às margens da BR-230.

O corpo foi localizado pelo vigilante do local, que de imediato acionou a Polícia Militar, que se deparou com o corpo de um homem de cor negra, meio calvo, aparentando ter aproximadamente 45 anos de idade, barbado, trajando apenas calça comprida, e apresentando um ferimento abaixo do peito direito e outro nas costas, aparentemente provocado por um objeto perfuro-cortante.

Em diligências policiais encontraram uma faca do tipo peixeira, bastante enferrujada e suja de sangue, que possivelmente tenha sido usada para cometer o crime. No local havia uma motocicleta Honda XLR de cor branca que segundo informes pertencia à vítima.

Segundo a Polícia Civil, ainda não há suspeita de quem possa ter cometido homicídio e também não foram encontrados documentos de identidade da vítima, que segundo populares, transitava no local. De acordo com relatos, a vítima era conhecido apenas pela alcunha de “Negão” e teria vindo da região do garimpo Crepurizão, no município de Itaituba.

As investigações continuam para descobrir a autoria e a motivação do crime. Conforme, o delegado de Polícia Civil, Ariosnaldo da Silva Vital Filho, todo o material apreendido será encaminhado para ser submetido a exame pericial, inclusive a faca apreendida.

