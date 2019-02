POLÍCIA CIVIL DE RURÓPOLIS PRENDE SUSPEITO DE ABUSO SEXUAL

(Foto:Divulgação Policia)- Uma operação desencadeada pela Polícia Civil de Rurópolis, sob o comando do delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho resultou na prisão, na tarde desta quinta-feira (7), do nacional Florentino da Silva, acusado de ter abusado de um adolescente de 13 anos, portador de necessidades especiais.

Segundo a Autoridade Policial, Dr. Ariosnaldo da Silva Vital Filho, familiares da vítima procuraram a delegacia para comunicar que ao chegarem em sua residência tomaram conhecimento do fato narrado pela própria vítima que narrou que estava na casa de um amigo da mesma idade, quando chegou um homem desconhecido e o chamou até o banheiro no fundo do quintal da casa e cometeu atos obscenos.

Nem a vítima e familiares, no primeiro momento, souberam informar que seria o abusador, apenas por informações de populares que disseram que naquele dia, daquele local e hora que o adolescente se encontrava teria saído dali um homem aparentando idade, o qual teria sido visto numa motocicleta vermelha com adesivo na frente. Uma equipe de Policiais Civis saiu a campo para informações e obtiveram informações que o suspeito residia numa vicinal de difícil acesso, deslocando-se até o local indicado e ali encontraram o homem com um vasto material pornográfico contidos em CDS/DVDS e no seu celular, além de estar de posse de uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre 36.

Na delegacia de Polícia Civil o suspeito negou ter cometido o crime. O delegado autuo o conduzido em flagrante delito por crime de estupro de vulnerável, posse ilegal de arma de fogo e posse de material com conteúdo pornográfico infantil.

Em audiência de custódia foi decretada a prisão preventiva do acusado e determinada a sua imediata transferência para o Presídio de Itaituba, onde ficará a disposição da Justiça.

A Operação Policial denominada de “Anjos da Lei” contou com a atuação dos investigadores Christian Magalhães, Alexandre Ripper e Escrivão Gustavo Castro, sob a supervisão do Superintendente de Polícia Civil do Tapajós Dr., Vicente Gomes.

Fonte: Blog Plantão 24horas News com informações da Polícia Civil de Rurópolis.

