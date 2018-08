Policia civil deflagra operação Crepurizao

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A operação contou com Oito Policiais Civis da Superintendência Regional do Tapajós que foi coordenada pelo Superintendente Delegado Thiago Mendes.

De acordo com informações repassadas para nossa equipe foram feitas diversas barreiras na estrada, bem como incursões em prostibulos para verifica as denúncias de exploração sexual.

