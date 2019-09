Polícia Civil deflagra operação para combate a crimes ambientais em Castelo dos Sonhos, Altamira

(Foto:Reprodução/Polícia Civil)-DOIS PRESOS NA OPERAÇÃO

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (29), no distrito de Castelo dos Sonhos, zona rural de Altamira, sudoeste paraense, a operação Castelo de Ouro, para combater crimes ambientais na região. Como resultado, três garimpos clandestinos responsáveis por danos ambientais foram fechados. Sete máquinas escavadeiras, dois tratores de esteira, dois recuperadores de azougue e uma motosserra foram apreendidos.

GARIMPO CLANDESTINO FOI FECHADO EM CASTELO DOS SONHOS

Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de extração de recursos minerais sem licença e explorar matéria-prima pertencente à área da União sem autorização legal. A ação policial foi realizada por policiais civis das Delegacias Especializadas em Conflitos Agrários (DECAs), sediadas em Altamira e em Santarém, sob coordenação da DPI (Diretoria de Polícia do Interior). Segundo o delegado Lucas Luz, da DECA de Altamira, entre os crimes ambientais que vem ocorrendo na região estão as derrubadas da mata, as queimadas e a extração ilegal de ouro.

MÁQUINA APREENDIDA

Assim, os policiais civis, durante as investigações, fecharam três garimpos clandestinos de grandes proporções. “Esses locais vinham causando danos ambientais diretos e indiretos com extração de ouro sem a devida licença, derrubadas de madeira, escavações descontroladas, poluição de rios, entre outros. Quando as equipes da Polícia Civil chegaram aos respectivos locais, próximos ao Rio Trairão, em Castelo de Sonhos, os garimpos estavam em funcionamento”, detalha o delegado. No local, foram presos em flagrante Roque Rodrigues da Silva e Juarez Giachini, de apelido Palito, que foram conduzidos até a Unidade Integrada de Polícia, em Castelo dos Sonhos, onde estão recolhidos à disposição da Justiça.

