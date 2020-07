Polícia Civil destrói dez mil pés de maconha em Terra Alta: área equivale a cinco campos de futebol

Operação conta com apoio aéreo e atua contra grandes áreas de plantio no Estado (Foto:Agência Pará)

Balanço fez parte do primeiro dia da Operação Colheita Maldita, deflagrada esta terça-feira (7)

No primeiro dia da Operação Colheita Maldita, a Polícia Civil destruiu, nesta terça-feira (7), cerca de dez mil pés de maconha, encontrados em um terreno do tamanho de cinco campos de futebol. De difícil acesso, a área fica nas adjacências das comunidades Umirizal, São Luís e Areal, zona rural do município de Terra Alta, nordeste paraense.

A ação foi executada pela Delegacia de Narcóticos, com participação de policiais civis da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais e peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Os agentes saíram de Belém na madrugada desta terça, em comboio terrestre. Na localidade, foram transportados pelo helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) até os terrenos das plantações.

Grandes áreas de plantio no Pará

“Nossas equipes fizeram levantamento de campo, que detectou as áreas de plantio. Foi feito, então, o planejamento, com a participação do Graesp, para fazer a identificação da área de plantio da maconha e transportar as equipes às áreas a serem exploradas, para se fazer a erradicação das plantações. São áreas que já foram usadas anteriormente para este tipo de plantio, alvos de operações recentes, mas os traficantes costumam retornar para essas terras, que geralmente são localizadas em pontos estratégicos, com acesso à água para irrigação das plantações”, explicou o titular da Delegacia de Narcóticos, delegado Vitor Fontes.

No local, foram encontrados sistema de irrigação, mudas de maconha e diversas plantações, uma ao lado da outra. Todo o material foi queimado. De acordo com a investigação, grande parte da droga abastecia o comércio de entorpecentes em Belém. “Esta região tem crescido na questão de plantação de maconha. Esta é a primeira de muitas operações que vão acontecer aqui neste perímetro”, frisou o delegado.

“Vamos erradicar e queimar toda a droga e, posteriormente, investigar de quem é esta propriedade rural, para que possamos tomar todas as medidas judiciais”, complementou o delegado Augusto Damasceno.

Segup faz balanço de ações

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e o governo do Pará vão apresentar nesta quarta-feira (8), às 14h, os mais recentes números referentes aos índices de criminalidade no Estado. A Segup apresentará os dados em entrevista coletiva marcada parta a sede da secretaria, em Belém. Os números são referentes ao primeiro semestre de 2020. A cúpula da segurança pública do Pará também traçará os comparativos dos resultados desse ano com os anos de 2018 e 2019.

Os dados serão apresentados pelo próprio secretário de segurança pública, Ualame Machado, com a presença dos demais gestores do Sistema Estadual de Segurança, da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (com informações da Agência Pará).

Por:Redação integrada de O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

