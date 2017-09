Polícia Civil disponibiliza registros de boletins de ocorrência pela internet por meio de dispositivos móveis

A Polícia Civil informa aos proprietários de dispositivos móveis, como Smartphones e Tablets, com acesso à internet, que os registros de Boletins de Ocorrência (BOs) já podem ser realizados, por meio desses aparelhos, através do site da Delegacia Virtual do Pará. Qualquer pessoa, por meio desses dispositivos, pode acessar de onde estiver o site para registrar ocorrências de extravio ou perda de documentos e de telefones celulares, acidentes de trânsito sem vítimas e, ainda, pode solicitar a emissão da segunda via do Boletim de Ocorrência registrado no site.

Ao acessar o serviço online, o usuário não precisará procurar uma Delegacia ou Seccional para solicitar o carimbo do documento, pois o Boletim de Ocorrência virtual já conta com número de autenticação digital, que certifica o documento para fins de direito. Para registrar o BO virtual, o cidadão deve acessar, de seu dispositivo móvel, o endereço da Delegacia Virtual na internet (www.delegaciavirtual.pa.gov.br) e depois selecionar uma das opções para registro da ocorrência.

Em seguida, o usuário do serviço online vai preencher os dados pessoais e prestar as informações da ocorrência de extravio ou perda de documentos e de telefones celulares, ou registrar acidente de trânsito sem vítima. Ao final, o próprio site vai gerar o Boletim de Ocorrência registrado, que poderá ser enviado por e-mail ou ainda salvo no próprio dispositivo móvel.

AGENDAMENTO ELETRÔNICO Outro serviço online que a Polícia Civil disponibiliza por meio da internet e que pode ser acessado através dos dispositivos móveis é o Agendamento Eletrônico para emissão da carteira de identidade civil. Basta acessar o site do serviço na internet (agendamento.policiacivil.pa.gov.br) e preencher as informações solicitadas.

