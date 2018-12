Polícia Civil divulga fotos e nomes de quatro foragidos da Justiça de Oriximiná, PA

Denúncias com informações sobre os foragidos podem ser feitas à Polícia Civil ou Militar.

A Polícia Civil de Oriximiná, no oeste do Pará, divulgou nesta quinta-feira (6) fotos e nomes de quatro pessoas consideradas foragidas da Justiça e que foram alvos da Operação “Águia” de combate ao tráfico de drogas no município. (Veja a lista abaixo)

Com a divulgação, a polícia acredita que a população é grande parceira para que os foragidos sejam localizados e capturados. Para denunciar ou informar sobre qualquer um dos quatro jovens, o número telefônico disponibilizado é (93) 99165 2351 (Polícia Civil) e o (93) 99202 3105 (Polícia Militar). O sigilo é garantido.

Lista dos foragidos

Rozivaldo Vieira da Silva é considerado foragido da Justiça de Oriximiná — Foto: Polícia Civil de Oriximiná/Divulgação

Nome: Rozivaldo Vieira da Silva

Apelido: “Dom Dom”

Crime: Tráfico e associação para o tráfico de drogas

Modalidade da prisão: preventiva

Rosinei Silva de Jesus é considerado foragido da Justiça de Oriximiná — Foto: Polícia Civil de Oriximiná/Divulgação

Nome: Rosinei Silva de Jesus

Apelido: “Bonitão”

Crime: Tráfico e associação para o tráfico de drogas

Modalidade da prisão: preventiva

Antônio Cézar Seixas Ferreira é considerado foragido da Justiça de Oriximiná —

Nome: Antônio Cézar Seixas Ferreira

Apelido: Sem apelido

Crime: Tráfico e associação para o tráfico de drogas

Modalidade da prisão: preventiva

Jander Borges Silva é considerado foragido da Justiça de Oriximiná

Nome: Jander Borges Silva

Apelido: Sem apelido

Crime: Tráfico e associação para o tráfico de drogas

Modalidade da prisão: preventiva

