Polícia Civil divulga imagem de membro para identificar homem esquartejado em Belém

Há uma tatuagem na perna da vítima, encontrada no canal do Ariri, na rodovia do Transcoqueiro, que pode ajudar a solucionar o caso

Tronco foi encontrado no canal Água Cristal, no bairro do Marambaia, em Belém (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O corpo de um homem encontrado esquartejado na manhã da última quinta-feira (17), em dois canais, em Belém e Ananindeua, ainda não foi identificado pela Polícia Civil

Até o momento, foram encontradas as pernas, o braços e o tronco, separadamente. A cabeça continua desaparecida.

Segundo a Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil, nenhum familiar se manifestou desde que o corpo foi encontrado para fazer o reconhecimento.

A DH, na tentativa de auxiliar na identificação do morto, divulgou a imagem de uma das pernas. No membro é possível ver uma tatuagem com duas palavras.

O Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves informou que os restos humanos passarão por exames de DNA, “por se tratar de partes distintas e encontradas em lugares diferentes”.

O instituto pede, ainda, que quem estiver à procura de parentes desaparecidos procure a instituição, já que o cadáver continua sem identificação.

O telefone do CPC Renato Chaves é (91) 4009-6000. Para falar com a DH, o telefone é (91) 3283-6201.

PARTES DE UM CORPO

Por volta das 7 horas de quinta-feira (17), braços e pernas da vítima foram encontrados no canal do Arari, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. As roupas e o sapato da vítima também estavam no canal.

Segundo a Polícia Militar, este foi o segundo corpo desovado no local em menos de dois meses.

Mais tarde, por volta das 13h30, um tronco foi localizado no canal Água Cristal, entre as avenidas Rodolfo Chermont e Tavares Bastos, no bairro do Marambaia, em Belém. Nesta parte, foram observadas várias perfurações.

Fonte:ORM/Byanca Arruda

