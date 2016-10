Polícia Civil divulga resultado de concurso

O Diário Oficial do Estado do Pará anunciou, nesta sexta-feira (14), os aprovados no concurso público da Polícia Civil para os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista. A relação de aprovados foi divulgada na página da Polícia Civil do Pará por ordem de classificação.

As provas foram realizadas no dia 11 de setembro em Belém, Marabá, Santarém e Altamira e ofereceu 500 vagas para 27.651 inscritos, mas pouco mais de cinco mil candidatos faltaram às provas.

Confira abaixo a relação de aprovados por ordem de classificação.



DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA:

1.1. As informações encontram-se por cargo, na seguinte ordem: classificação, número de inscrição, nome do candidato e nota, em ordem de classificação:

Cargo: S01 – INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL – IPC

1º 100.659-2 JOELTON AMARAL DO CARMO 9

2º 141.207-8 DANIELL ALVES DE ANDRADE 9

3º 161.082-1 GABRIEL DESTERRO E SILVA PEREIRA 8,9

4º 167.916-3 RODRIGO FERNANDES DE MEDEIROS 8,9

5º 145.631-8 JAMYLLE MARIANA PANTOJA BASTOS 8,8

6º 140.389-3 GUILHERMY ABRAÃO DA SILVA FRANÇA ARAÚJO 8,7

7º 142.046-1 GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA 8,7

8º 153.617-6 JEFFERSON RAMON DA SILVA 8,6

9º 163.074-1 IGOR RUAN ANTONIO DO ROSARIO REIS 8,5

10º 150.766-4 YAN ROBERTO ALMEIDA DA SILVA 8,5

11º 163.430-5 MARCUS VINICIUS DA ROCHA FERREIRA 8,5

12º 167.625-3 LUIZ DAVI PINTO GOMES 8,5

13º 157.688-7 VANESSA NORONHA CORREA FERREIRA 8,4

14º 162.156-4 WALMIR RACINE LIMA LOPES JÚNIOR 8,4

15º 178.877-9 FLAVIO CARLOS DE MEIRELES 8,4

16º 147.558-4 CLEUTON TORRES RODRIGUES 8,4

17º 167.920-1 KEYTE MARA DA SILVA TRINDADE 8,4

18º 172.505-0 BRUNO SPENCER SOUSA FONSECA 8,4

19º 141.588-3 FELIPE DE SOUZA RAMOS 8,4

20º 143.972-3 GABRIEL LOPES POSSAMAI 8,4

21º 152.234-5 LEONARDO ALEXANDRE DA LUZ PIMENTEL 8,3

22º 159.835-0 ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA 8,3

23º 171.470-8 KARINE PONTES DE SOUZA ARAÚJO 8,3

24º 184.404-0 BRUNO CESAR COSTA DE MOURA 8,3

25º 141.308-2 VINÍCIUS LUIZ GOMES DE SOUZA 8,3

26º 162.821-6 DANIEL DE OLIVEIRA LIMA 8,3

27º 151.708-2 FABIANA GONÇALVES LINO 8,3

28º 144.517-0 VALERIA DA COSTA VALENTIM 8,3

29º 158.690-4 BRUNO AUGUSTO ALVES TUMA 8,3

30º 166.832-3 MONICA GABRIELLE PAÊLO 8,3

31º 169.010-8 ADRIANO LOURENÇO IZIDIO 8,2

32º 143.579-5 MARIANA MELO DE PAULA 8,2

33º 158.078-7 VICTOR COHEN MOTA NEMER 8,2

34º 156.835-3 NATHALIA CRISTINA REIS RANGEL 8,2

35º 151.065-7 MARCELA CONDE BRILHANTE CARDOSO 8,2

36º 164.893-4 ORLANDO NOGUEIRA DE FREITAS JUNIOR 8,1

37º 150.984-5 EVELINS LAQUIZ LINS 8,1

38º 184.665-5 FLAYTOON ALVES DE OLIVEIRA 8,1

39º 101.498-6 ANTONIO JOSE BARRETO DO NASCIMENTO JUNIOR 8,1

40º 153.334-7 FABIANO CHAVES SILVA 8,1

41º 171.432-5 FELIPE VITOR DIAS CASTRO 8,1

42º 166.700-9 PEDRO HENRIQUE MARCONDES SOARES 8,1

43º 170.342-0 TALITA VITÓRIA GIRON 8,1

44º 152.652-9 ELAINE ROCHA DE AGUIAR 8,1

45º 159.424-9 EDDIENE ROSANNE LIMA RODRIGUES 8,1

46º 146.896-0 THIAGO SEBASTIAO SILVA FERNANDES 8,1

47º 172.879-2 RUDSON MARIANO GADELHA DA SILVA 8,1

48º 151.263-3 LUCAS DE SOUZA BRAGA 8,1

49º 169.251-8 RODOLFO FERREIRA PEREIRA 8,1

50º 167.014-0 JANETE DE OLIVEIRA NORMANDES 8,1

51º 154.642-2 GERSON FIGUEIREDO MARTINS JUNIOR 8,1

52º 157.523-6 DANIEL BARBOSA DA JUSTA SANTOS 8,1

53º 179.149-4 WENDSON LEON TIAGO FRAZÃO RIBEIRO 8

54º 145.860-4 ALLAN THYAGO SANTOS NASCIMENTO 8

55º 142.470-0 HILDER ALVES DA SILVA 8

56º 162.460-1 SEMI LEAL EL ASSAL 8

57º 147.609-2 JONATHAN ROCHA DE HOLANDA 8

58º 165.646-5 THAIANA NAZARE BONFIM DE LIMA ALVARENGA 8

59º 179.474-4 ANDRÉ ROSSI VALLADÃO 8

60º 166.723-8 ADRIANY TASSIA BORGES DE CARVALHO 8

61º 101.072-7 DIEGO AFONSO BERNADES 8

62º 165.586-8 DEIZE VIEIRA BOTELHO 8

63º 183.811-3 HILDEBRANDO GENUINO DE MORAIS SILVA 8

64º 175.815-2 GABRIELA CARVALHO ANDRADE DE JESUS 8

65º 172.575-0 ULISSES RODRIGUES DOS SANTOS 8

66º 157.935-5 EDER DAVID BITENCOURT PANTOJA 7,9

67º 165.643-0 GEANDRE MATOS ALVARENGA 7,9

68º 145.405-6 IZABELLA CAROLINA COSTA SILVA 7,9

69º 162.965-4 WELLTON DOS SANTOS FERNANDES 7,9

70º 148.744-2 WAGNER PINHEIRO SILVA 7,9

71º 158.413-8 RODRIGO MARINHO DE SOUSA 7,9

72º 166.664-9 RAFAEL CARVALHO GUIMARAES 7,9

73º 153.016-0 AUGUSTO CÉSAR MARINHO VASCONCELOS 7,9

74º 100.834-0 SILVIO KLEBER ARAUJO SOARES JUNIOR 7,9

75º 151.445-8 DANIELE SILVA DO NASCIMENTO 7,9

76º 172.005-8 BRUNO ALVES CARDOSO 7,9

77º 145.883-3 WANCKS NAZARENO MENDES MAGNO 7,9

78º 165.089-0 ANA CAROLINA MELO DE MATOS 7,8

79º 141.935-8 EWERTON VALOIS DA SILVA 7,8

80º 150.112-7 IRACEMA CARDOSO DA SILVA 7,8

81º 151.882-8 JOYCE MAIKA BOHN 7,8

82º 179.247-4 BRUNO AUGUSTO TEIXEIRA ERICEIRA 7,8

83º 157.316-0 DANIEL ISAAC SERRUYA 7,8

84º 182.399-0 PAULA LIMA CESAR 7,8

85º 182.564-0 MARCUS VINÍCIUS BARROS DOS SANTOS 7,8

86º 171.107-5 CLAUDIO ANDRE DA SILVEIRA ARAUJO 7,8

87º 160.273-0 RAFAEL LEAL DE CARVALHO 7,8

88º 156.834-5 ROSELI DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS 7,8

89º 161.061-9 JOAO CHIMELLO NETTO 7,8

90º 141.709-6 DANIEL RABELO DE MELO 7,8

91º 142.341-0 ALLAN MURARO ROCHA 7,8

92º 143.621-0 MAURO CRISTIANO PERASSOLLI FILHO 7,8

93º 176.298-2 CARLOS ADRIANO CARDOSO FERREIRA 7,8

94º 142.888-8 MICHELL KOSEKI DE CAPUA 7,8

95º 169.889-3 DJALMA CARSON RODRIGUES GÓES 7,8

96º 178.492-7 VINICIUS ALVES DE MORAES 7,8

97º 141.304-0 SUZANE CRISTINA VIANA ABREU 7,8

98º 162.610-8 PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA BARBOSA 7,8

99º 150.568-8 RAPHAEL MARTINS SIQUEIRA 7,7

100º 145.435-8 ANA PAULA LOBATO PERDIGÃO 7,7

101º 157.419-1 THIAGO DE OLIVEIRA GUERRA GOMES 7,7

102º 160.410-4 IRLANDO TADEU DE MELO FILHO 7,7

103º 100.558-8 ANTONIO MARCOS XIMENES SOARES 7,7

104º 140.042-8 AYRTON HENRIQUE QUEIROZ SILVA 7,7

105º 148.444-3 DANILO CEZAR COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO 7,7

106º 169.244-5 DANIEL GEMAQUE PAIVA 7,7

107º 170.910-0 REGINALDO FERREIRA LIMA 7,7

108º 171.897-5 GERSON ADERSON CORREIA DOS SANTOS 7,7

109º 181.512-1 ALBERTO SOUZA CORRÊA JÚNIOR 7,7

110º 160.489-9 ADALMIR SILVEIRA DE ANDRADE 7,7

111º 170.728-0 SENILDA MARQUES PARREIRA MEDEIROS 7,7

112º 153.699-0 JOÃO PAULO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR 7,7

113º 157.156-7 RÔMULO ARAUJO RODRIGUES 7,7

114º 153.921-3 WALLACE DAMASCENO TAVERNARD 7,7

115º 146.216-4 VICTOR DO VALLE REHEM 7,7

116º 148.555-5 MARCIO LOIOLA MUNIZ 7,6

117º 144.556-1 ALBERTO SOUSA MOREIRA 7,6

118º 164.489-0 JUVENILSON PEREIRA DE SOUZA 7,6

119º 160.950-5 ANTONIO JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR 7,6

120º 153.731-8 ERIDIANE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DOS SANTOS 7,6

121º 140.249-8 TAMMIRIS DE ARAUJO GUIMARAES FREITAS 7,6

122º 140.542-0 ALAILTON CAVALCANTE FEITOSA 7,6

123º 143.353-9 RODRIGO LACERDA DE ASSIS 7,6

124º 146.252-0 MARCOS VINICIUS FRANÇA ALMEIDA 7,6

125º 143.985-5 JOÃO CLAUDIO PEREIRA PAES 7,6

126º 154.234-6 KHALIL ABRANTES VASCONCELOS CILIÃO 7,6

127º 166.967-2 HOMERO GÓIS E SILVA DE SOUZA 7,6

128º 172.781-8 BRUNO RITO COSME DA SILVA 7,6

129º 153.741-5 FERNANDA ALEXANDRE DA SILVA 7,6

130º 172.349-9 BRUNO GRANGEIRO DE CASTRO CAVALCANTE 7,6

131º 163.048-2 LUCAS TAKADA BARROS 7,6

132º 166.269-4 ELIAS DA SILVA VILAÇA 7,6

133º 141.669-3 VICTOR BRUNO DO NASCIMENTO BRITO 7,6

134º 179.398-5 FRANCES CARLOS LIMA MADRID 7,6

135º 154.549-3 GISELY VAZ GIULIANI SCHELLE 7,6

136º 143.090-4 IVAN PINTO DA SILVA 7,6

137º 162.124-6 RONALDO DOS SANTOS LOPES 7,6

138º 150.948-9 MARCELE DE JESUS ANTONIO MOREIRA 7,5

139º 167.038-7 ALINE JESSICA MENDONÇA ARAUJO 7,5

140º 148.064-2 TARCISIO GABRIEL PEREIRA JUNIOR 7,5

141º 148.500-8 RAFAEL MARQUES ALMEIDA 7,5

142º 159.528-8 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA LEAL PIMENTEL 7,5

143º 156.648-2 DENIS SANTOS MENDONÇA 7,5

144º 153.591-9 DANIEL FARACO MACIEL GOMES 7,5

145º 150.216-6 RODRIGO MACIEL LAMEGO 7,5

146º 151.103-3 PETRUSS GANTUSS DA SILVA 7,5

147º 153.913-2 ROSE LAURINDA PESSOA FONTELES 7,5

148º 140.982-4 LUELBY BRITO ABADIA DE LIMA 7,5

149º 159.514-8 CARLOS ANDRE SOUZA ARAUJO 7,5

150º 159.798-1 TONY CARLOS BARBOSA CARNEIRO 7,5

151º 143.844-1 VALDEIR DE SOUZA PEREIRA 7,5

152º 141.954-4 MARCOS DAVID ROCHA DE SOUZA 7,5

153º 162.313-3 PEDRO HENRIQUE XAVIER DA COSTA 7,5

154º 143.674-0 RODRIGO MESSIAS DE OLIVEIRA 7,5

155º 141.411-9 ALEX MENDONÇA BARRETO 7,5

156º 179.225-3 MARIA CRISTINA FERREIRA XIMENES 7,5

157º 182.480-5 JULIO EDUARDO VALENTE 7,5

158º 152.530-1 LUCAS RÊGO LOBATO 7,5

159º 164.010-0 ELIAS CELESTINO CIRQUEIRA 7,5

160º 172.229-8 JOSÉ SONIMAR DE SOUSA MATOS JÚNIOR [DEFIC.] 7,5

161º 165.391-1 JOSE FREITAS DA SILVA NETO 7,5

162º 171.630-1 LUIZ ANTONIO BIZERRIL DA SILVA 7,5

163º 143.016-5 ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES 7,5

164º 145.682-2 ELIELTON ARAUJO TAVARES 7,5

165º 146.074-9 RAFAEL DAMÁSIO MIDLEJ 7,5

166º 163.674-0 LUZIA FERREIRA DE LIMA 7,5

167º 142.003-8 GESSICA FARIA DE LIMA 7,5

168º 173.072-0 RAFAEL NASCIMENTO RAMOS 7,5

169º 172.837-7 WESLEN BARRETO DE MELO 7,5

170º 142.708-3 GUILHERME GOMES ALMEIDA 7,5

171º 169.011-6 MARCOS ANDRE SANTOS DA SILVA 7,5

172º 145.448-0 WYLLAMY DE JESUS DA SILVA FREITAS 7,5

173º 147.102-3 RODRIGO ALMEIDA DIAS 7,5

174º 140.022-3 MÁRCIO CASSIANO DA SILVA ANDRADE 7,5

175º 172.524-6 ELTON ARAUJO VIEIRA 7,4

176º 182.321-3 IGOR TAVARES PAMPLONA 7,4

177º 156.520-6 LÚCIO FÁBIO VIEIRA DA SILVA 7,4

178º 150.439-8 MARCUS VINICIUS VELOZO RIBEIRO 7,4

179º 100.231-7 WALLAFF SAMMK CORRÊA FEITOSA 7,4

180º 147.776-5 BRUNO RAFAEL NASCIMENTO SANTANA 7,4

181º 183.782-6 DIEGO COLARES MOTTA 7,4

182º 149.413-9 WILSON FERNANDES RAMOS 7,4

183º 162.710-4 PATRICK HENRIQUE RIBEIRO 7,4

184º 171.225-0 RODRIGO MONDEGO MORAES 7,4

185º 140.269-2 FABIANA PEREZ CARVALHO BARBOSA 7,4

186º 174.497-6 ROMULO TIAGO PIEDADE SOARES 7,4

187º 152.539-5 HUGO DA SILVA MORAES 7,4

188º 163.079-2 WAGNER SOUZA DO NASCIMENTO 7,4

189º 165.012-2 FLAVIO HENRIQUE COSTA VALE 7,4

190º 169.674-2 ANTONIO MESSIAS BANDEIRA RODRIGUES 7,4

191º 152.278-7 RAIRON BRITO RODRIGUES 7,4

192º 140.668-0 ÉRICA SOUSA SILVA 7,4

193º 181.546-6 MATHEUS ADOLFO DOS SANTOS DA SILVA 7,4

194º 161.426-6 LUIS HENRIQUE CARVALHO ARAUJO 7,4

195º 145.146-4 RODRIGO FERREIRA DE SOUSA 7,4

196º 157.614-3 JACQUELINE MAGALHAES GONÇALVES 7,4

197º 166.744-0 IANN MOTA PALHETA 7,4

198º 141.113-6 DIEGO COSTA OLIVEIRA 7,4

199º 144.749-1 TIAGO JARRÓ FERNANDES 7,4

200º 141.176-4 VINÍCIUS HUGO ALVES ROCHA 7,4

201º 172.886-5 MICHELE FERNANDA HENRIQUES PADILHA 7,4

202º 142.411-4 LUCAS RAMBO KOCHHANN 7,4

203º 165.955-3 ADRIANO DA PAIXÃO SOUTO 7,4

204º 177.705-0 CAMILA FARIA CORREA 7,4

205º 161.033-3 MIDIEL CARLOS AGUIAR FORMENTO 7,4

206º 140.231-5 AYRTON RUBENS BARBOSA FERREIRA PORTO 7,4

207º 154.158-7 NÚBIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUSA 7,4

208º 142.180-8 JOÃO VICTOR CORRÊA SANTANA 7,4

209º 153.914-0 PERLA LORENA CAVALCANTE MOREIRA 7,3

210º 167.775-6 JOSE CLEVIS DA SILVA 7,3

211º 163.810-6 LEHONES SILVA REBOUÇAS 7,3

212º 145.526-5 CIRILO FRANCISCO MOURA DE ASSIS NETO 7,3

213º 160.798-7 GLEICIANE MORAIS DA SILVA 7,3

214º 143.491-8 IVAR TANCREDI DE ARAÚJO 7,3

215º 182.088-5 AILA DE CASTRO LIMA SOUSA 7,3

216º 173.022-3 LÍVIO BRUNO CIRINO COLARES 7,3

217º 176.606-6 CAIO KARLAGE CORREA JAIME 7,3

218º 174.931-5 LUIS DOS SANTOS COSTA FILHO 7,3

219º 182.892-4 ALEXANDRE RIPPER SANTOS RACHEL 7,3

220º 177.184-1 JESSE OLIVEIRA RIBEIRO 7,3

221º 169.618-1 NOEMI DA ROCHA FERREIRA 7,3

222º 172.264-6 ADALBERTO FERREIRA DA SILVA 7,3

223º 156.001-8 DIEGO MARSON 7,3

224º 159.485-0 NATALIA PINTO NERY 7,3

225º 171.974-2 GESOMAR RODRIGUES DE FRANÇA 7,3

226º 165.355-5 JOSÉ LUIZ PINTO MARQUES NETO 7,3

227º 178.990-2 FERNANDO PAULO DE OLIVEIRA JORGE 7,3

228º 161.685-4 VICTOR DA SILVA LOBO RODRIGUES 7,3

229º 178.845-0 ARTUR HENRIQUE DE SOUZA FILHO 7,3

230º 143.846-8 JAIRO FARIAS DA SILVA 7,3

231º 153.208-1 PEDRO HENRIQUE HALUM ELIAS 7,3

232º 171.955-6 MARLYSON MIGUEL COSTA DE MENEZES 7,3

233º 160.894-0 ALINE CRISTINA TAVARES MERGULHAO 7,3

234º 159.799-0 RENAN FRANCISCO RODRIGUES BRAGA 7,3

235º 140.214-5 JAIRO ARAUJO MOURA 7,3

236º 170.829-5 ROGÉRIO EVANGELISTA LIMA OLIVEIRA 7,3

237º 149.610-7 ANA CAROLINA PAIXÃO SILVA 7,3

238º 145.791-8 CAIO DE MORAIS MARQUES LUZ 7,3

239º 178.576-1 KATIELLE RAIANE VIEIRA GIOVANUCCI 7,3

240º 141.287-6 JUAREZ RAMOS DA GAMA JUNIOR 7,3

241º 147.888-5 LUIZ CARLOS ZAMITH GUIMARÃES 7,3

242º 174.418-6 VICTOR AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA 7,3

243º 146.565-1 JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO JÚNIOR 7,3

244º 149.856-8 IRAN MARTINS DE MESQUITA 7,3

245º 140.397-4 SIDCLEY SILVA BARROSO 7,3

246º 142.409-2 DIEGO HENRIQUE BAVUTTI 7,2

247º 178.853-1 THIARA BRUNA DA SILVA ABREU 7,2

248º 167.581-8 MARIANA TOMAZ MACEDO 7,2

249º 152.471-2 VICTOR HUGO BALIEIRO TEIXEIRA 7,2

250º 159.329-3 VITOR DIAS FAIDHERB 7,2

251º 141.815-7 PEDRO HENRIQUE PACHECO 7,2

252º 149.195-4 IZAIAS SANTOS DE SOUZA JÚNIOR 7,2

253º 142.822-5 RAYMUNDO ALEXANDRE FARAH NETTO 7,2

254º 170.311-0 THOMPSON JOSE MODESTO DE PAULA 7,2

255º 179.484-1 DENISE DOS SANTOS MARTINS 7,2

256º 141.862-9 RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 7,2

257º 173.073-8 MARCELO AWAD 7,2

258º 161.134-8 IRANILSON DA SILVA CORDEIRO 7,2

259º 162.266-8 KLEBER DE SOUZA MIRANDA 7,2

260º 149.832-0 IALAN SENY MEDEIROS LOBATO 7,2

261º 142.436-0 ROBSON DE CASTRO NASCIMENTO 7,2

262º 170.712-4 HUALISSON HENRIQUE DIAS SILVA 7,2

263º 178.235-5 RIVALDO RUELA DA SILVA 7,2

264º 171.367-1 ANDRÉ AUGUSTO BARCELOS DE SOUSA 7,2

265º 173.127-0 EPAMINONDAS GONÇALVES ANCHIETA JUNIOR 7,2

266º 142.632-0 MICHEL DA SILVA SOUSA 7,2

267º 167.251-7 KEPLER DA COSTA LOBO NETO 7,2

268º 140.985-9 CLAYTON JEANNE DROSDOSKY SANTOS 7,2

269º 102.327-6 EDI HUMBERTO SERRÃO QUARESMA 7,2

270º 140.118-1 DELCILENY OLIVEIRA CHAVES 7,2

271º 143.121-8 LEANDRO LIMA DO CARMO 7,2

272º 159.416-8 MANOEL CLÁUDIO FERNANDES DA SILVA 7,2

273º 160.623-9 SERGIO JORGE LIMA DE SOUZA 7,2

274º 150.366-9 RUBENS COUTINHO DA SILVA JUNIOR 7,2

275º 162.823-2 RUBENS VALOIS FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR [DEFIC.] 7,2

276º 149.553-4 ANTONIO KELSON DE SOUZA ROQUE 7,2

277º 153.558-7 THIAGO KIYOSHI NASCIMENTO HOSOUME 7,2

278º 140.035-5 VANESSA TELES MORLIN 7,2

279º 100.441-7 JANARY DA SILVA ARAUJO 7,2

280º 183.165-8 JOÃO OTÁVIO MACEDO DA JUSTA 7,2

281º 101.666-0 FILIPE PENTEADO SANTORO 7,2

282º 145.849-3 FÁBIO HENRIQUE GONZAGA MACHADO 7,2

283º 145.140-5 ALICE JANE CARDOSO FAÇANHA 7,2

284º 145.998-8 STEFANO FABIANO VASCONCELOS PERES 7,2

285º 176.224-9 ELDER SALIM ALVES SIQUEIRA 7,1

286º 144.436-0 DHIAN CARLOS PASSOS BORGES 7,1

287º 142.104-2 LUIZ TADEU NUNES DE MELLO JUNIOR 7,1

288º 168.265-2 TAMILLYS ARIADINNY ALVES MOTA 7,1

289º 100.173-6 BRUNO DA SILVA OLIVEIRA 7,1

290º 150.297-2 JUAN LENNON KEMPER DE SOUZA 7,1

291º 180.989-0 THIAGO COSTA SODRÉ 7,1

292º 147.014-0 IRENE CAROLINE SOARES CRUZ 7,1

293º 150.994-2 FABIO NOGUEIRA CAMARGO 7,1

294º 155.505-7 THIAGO PERES DE QUINTA 7,1

295º 155.425-5 ALLISSON ERIKO DOS ANJOS NUNES 7,1

296º 175.774-1 VICTOR BORGES PROTÁZIO 7,1

297º 154.909-0 MILENA AMANDA NERY DA SILVA 7,1

298º 151.511-0 THIAGO RÊGO OLIVEIRA COSTA 7,1

299º 182.664-6 EDELSON DE LIMA VIANA 7,1

300º 181.932-1 MÁRCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA 7,1

301º 142.271-5 ALDEMIR PORTELA DE AGUIAR 7,1

302º 152.583-2 FELIPE JOSÉ ÁLVARES PINHO PEREIRA 7,1

303º 183.916-0 IVAN MACHADO DE MELO 7,1

304º 148.081-2 AFONSO CAVALCANTE FILHO 7,1

305º 141.949-8 HELTOMAR ARAUJO DE OLIVEIRA 7,1

306º 156.031-0 RENAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS 7,1

307º 157.930-4 ANDERSON BRITO DE MELO 7,1

308º 166.367-4 JOAO PAULO RODRIGUES DE CARVALHO 7,1

309º 157.251-2 PAULO ANDRÉ ROCHA MENDES 7,1

310º 171.039-7 UGO CABRAL SANTOS 7,1

311º 172.400-2 ROMÁRIO LIMA GONÇALVES 7,1

312º 102.169-9 TATIANE ABREU DE SOUZA 7,1

313º 156.650-4 ÍCARO DE TÁRCIO JOB E MEIRA SANTOS 7,1

314º 140.966-2 BRENO CARLOS DE SOUZA SANTOS 7,1

315º 162.117-3 SIMÃO DAVI VENTURA PALMEIRA 7,1

316º 168.962-2 TATIANE PIMENTEL DE LIMA 7,1

317º 148.050-2 TIAGO LIMA MELO 7,1

318º 100.584-7 JERFFSON LUIS RIBEIRO FEITOSA NOLETO 7,1

319º 180.667-0 RENATA ABREU DO NASCIMENTO 7,1

320º 153.822-5 JOÃO CEZAR HUZYK 7,1

321º 141.022-9 SABRINA LUCIANA DO CARMO LOBO 7,1

322º 180.184-8 SILAS CHAVES APINAGES 7,1

323º 169.587-8 JEFFERSON FRANK SILVEIRA NASCIMENTO 7,1

324º 164.334-7 AGNO JOSÉ LIMA DOS SANTOS 7,1

325º 158.516-9 JUAN PATRICK MAGALHÃES AZEVEDO 7,1

326º 183.534-3 ÉRIKA DE BRITO MELLO 7,1

327º 172.744-3 ANA LÍVIA BRASIL SILVA 7,1

328º 176.363-6 DIVALDO PINHEIRO GONÇALVES 7,1

329º 141.689-8 LUCIDIO ELTON VASCONCELOS ARAGÃO 7,1

330º 173.310-9 FELIPE CUNHA GUIGNONE 7,1

331º 167.686-5 MAIKE ELTON NASCIMENTO 7,1

332º 140.414-8 MARCOS LUIZ ALVES ANDRINO 7,1

333º 173.015-0 THIAGO SANTOS BRANDÃO 7,1

334º 179.698-4 ANA CAROLINA SIQUEIRA PIRES 7,1

335º 162.441-5 ALEXSSANDRO DE OLIVEIRA DE SOUSA 7

336º 178.116-2 BRENDA NATALY DA SILVA SERRA 7

337º 173.455-5 NIVALDO DE SOUSA ALVES 7

338º 178.536-2 LUCAS AQUINO DA SILVA 7

339º 150.802-4 RUBENS FELIPE PARAENSE FÉLIX 7

340º 169.265-8 ANTENOR JULIO CAMPOS GUEDES 7

341º 144.374-7 VICTOR DA SILVA MOREIRA 7

342º 147.604-1 MARCIO ANDRE DE FREITAS BELLO 7

343º 147.950-4 THIAGO BARBOSA JUNQUEIRA 7

344º 164.578-1 JECONIAS MONTEIRO DE ARAUJO 7

345º 182.837-1 ISLAN CLAIREFONT DE SOUZA MELLO 7

346º 142.136-0 LUCILENE DO SOCORRO MAUES PEREIRA CALDAS 7

347º 164.611-7 ALDO ALVES CALDAS JÚNIOR 7

348º 152.108-0 JESSICA CARVALHO AZEVEDO 7

349º 156.148-0 RAFAEL APARECIDO DE SOUZA BASTOS DOMINGOS 7

350º 141.369-4 ALFREDO JACAUNA PINHEIRO NETO 7

351º 162.053-3 OSMAN RODRIGUES DE SALES JUNIOR 7

352º 151.023-1 AUGUSTO CEZAR LINS BENTES MENDONCA DE

VASCONCELOS 7

353º 150.999-3 GISELLE KAREN GONÇALVES CAMARGO 7

354º 164.594-3 WALDICLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO 7

355º 140.443-1 FLORAÍDES SILVA ASSUNÇÃO 7

356º 171.261-6 ROSANGELA MIGUEL SOBRINHO 7

357º 158.759-5 MAIARA LIMA XIMENES 7

358º 154.122-6 CLAUDIO RICARDO GARCIA DA SILVA 7

359º 144.369-0 RENATO TRAVASSOS DE FREITAS 7

360º 140.095-9 HEYDER DA SILVA NUNES 7

361º 177.953-2 EUNAPIO LUIS DE QUEIROZ STURARO JUNIOR 7

362º 172.272-7 TIAGO LUIS ALVARENGA 7

363º 144.463-8 IGOR BARBOSA NUNES SOARES 7

364º 182.317-5 FAGNE MARCELO FRANCO 7

365º 184.412-1 WELISON MACHADO DE SOUSA 7

366º 182.626-3 ORLANDO LOPES RAMOS 7

367º 168.005-6 FRANCISCO GERALDO MATOS SANTOS 7

368º 102.483-3 JOSE WILSON BARBOSA SOUTO JUNIOR 7

369º 184.549-7 WANESSA KAROLINA AOOD DA SILVA 7

370º 146.024-2 FERNANDA MARCELA CAVALCANTE MOTA 7

371º 147.677-7 LEANDRO SILVA FREITAS 7

372º 177.410-7 ANTONIO TAMASAUSKAS FILHO 7

373º 141.107-1 ADSON DOS SANTOS ALMEIDA 7

374º 143.013-0 ROSIKEL CALANDRINE MENDES 7

375º 175.467-0 CHARLES RODRIGUES CORREIA DA SILVA 7

376º 155.671-1 DANILO DA SILVA EVANGELISTA 7

377º 181.988-7 ROGER DAVID DIAS RODRIGUES 7

378º 176.147-1 SAULO RAFAEL DE SÁ MARTINS 7

379º 163.526-3 GABRIEL MACEDO ALVES DA SILVA 7

380º 100.705-0 JOÃO JEREMIAS FEITOSA NETO 7

381º 161.261-1 LEONARDO JORGE REIS BARBOZA 7

382º 173.322-2 LARISSA LOBATO JACOB 7

383º 152.936-6 RAMON RAFAEL ALVES NEVES 7

384º 154.294-0 WENDEL ROBERTO MARTEL DOS SANTOS 7

385º 167.048-4 ROMERO CARRILHO FELIX JÚNIOR 7

386º 157.127-3 PAULO ROBERTO BARSANO 7

387º 168.975-4 ROGER JOSE BACH 7

388º 150.797-4 RAMON ARAN CARVALHO DE SOUSA 6,9

389º 144.058-6 DERECK ANDERSON MARTINS RODRIGUES 6,9

390º 154.394-6 MARCUS VINICIUS PRAZERES CAVALEIRO DE MACEDO 6,9

391º 150.054-6 JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR 6,9

392º 183.146-1 RICARDO RODRIGUES MARTINS 6,9

393º 162.273-0 CARLOS RODRIGO DAMASCENO MAGALHÃES 6,9

394º 178.397-1 TERENCIO JOSE BAGISTON BROL DOS SANTOS 6,9

395º 142.727-0 EVERTON ACASSIO HENDGES 6,9

396º 165.411-0 CLAYTON DAWSON DE MELO FERREIRA 6,9

397º 144.158-2 LUCAS CARAVETTO DE JESUS 6,9

398º 173.479-2 MARCELO SOUZA FRANCÊS 6,9

399º 161.473-8 JOSE FRANCIONE BOMFIM ARAUJO 6,9

400º 160.524-0 SIBELE JOISE TAPAJÓS DA SILVA 6,9

401º 161.000-7 MARCEL SILVA DOS REIS 6,9

402º 176.393-8 JOSE VALMIR GADELHA DE FRANÇA 6,9

403º 102.889-8 SOLON ALVES DA COSTA JUNIOR 6,9

404º 158.846-0 FRANCILENE DO SOCORRO AZEVEDO DOS PASSOS 6,9

405º 150.579-3 FERNANDO BIVAQUA DE ARAUJO SOBRINHO 6,9

406º 155.570-7 JÉSSICA CAVALCANTE RODRIGUES 6,9

407º 183.804-0 CAROLYNE ALVES FERREIRA 6,9

408º 176.278-8 CARLOS ALBERTO SOUZA CARVALHO 6,9

409º 100.875-7 MARIANA CRISTINA SATURNINA SOARES 6,9

410º 146.723-9 GUSTAVO FONTENELE BRITO SOARES 6,9

411º 147.920-2 ELIELTON DANIEL 6,9

412º 152.705-3 MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DE CARVALHO 6,9

413º 161.806-7 ANDERSON LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA 6,9

414º 164.676-1 ALAN HENRIQUE DE SOUZA ANDRADE 6,9

415º 166.467-0 ADRIANE ELINE ISACKSSON MAGALHÃES 6,9

416º 165.209-5 JOSE GEMAQUE VALENTE DOS SANTOS JÚNIOR 6,9

417º 183.743-5 JEFERSON DOS SANTOS COSTA 6,9

418º 163.025-3 ANDRÉ DADALTO GARCIA 6,9

419º 141.891-2 PAULO PARDAUIL RODRIGUES 6,9

420º 147.741-2 JÉSSICA DE MORAES PRIMO 6,9

421º 178.408-0 ÁGATHA THALITA PIRES PEREIRA PRAZERES 6,9

422º 149.172-5 GLAUCIA RIZIA VERAS PANTOJA 6,9

423º 142.828-4 MARCELO VERA CRUZ FERRO MARQUES 6,9

424º 160.515-1 RENAN PIGATTI DE QUEIROZ 6,9

425º 173.991-3 FABIO DA SILVA 6,9

426º 162.753-8 THIAGO JOSÉ DO NASCIMENTO DAVID 6,9

427º 145.040-9 BRUCE MOREIRA COSTA 6,9

428º 141.839-4 VITOR MATHEUS BRASIL FERREIRA 6,9

429º 171.215-2 BRUNO JORDANO DA SILVA BRITO 6,9

430º 140.758-9 SAMMY CRUZ MENEZES 6,9

431º 167.416-1 RAFAEL TEIXEIRA OLIVEIRA 6,9

432º 140.480-6 ROGER HENRIQUE LEHMKUHL 6,9

433º 149.291-8 WELLYSON SILVA DE SOUSA 6,9

434º 181.731-0 LUCAS REIS PARENTE 6,9

435º 154.861-1 DOUGLAS COELHO DA PAIXAO 6,9

436º 144.341-0 VINICIUS GOMES VITALIANO 6,9

437º 162.261-7 BRUNO SOUZA RAMOS 6,9

438º 156.184-7 KLEYTON CORTES VILHENA 6,9

439º 164.665-6 WELLINGTON KELSON ALVARENGA SILVA 6,9

440º 152.103-9 LEONARDO MARQUES XAVIER 6,9

441º 154.469-1 GUILHERME SARAIVA MARTINS 6,9

442º 170.271-8 DIOGO SILVA FERREIRA DOS SANTOS 6,9

443º 163.165-9 ULISSES SANTOS PARA FILHO 6,9

444º 174.634-0 ALBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA 6,9

445º 170.451-6 GILSON DA SILVA FERREIRA 6,9

446º 175.374-6 WANGLAY WALLAX LIMA DE QUEIROZ 6,9

447º 151.449-0 THIAGO ALVES BRITO 6,9

448º 164.347-9 PALOMA DANTAS PINTO 6,9

449º 147.979-2 GUSTAVO BORGES DA SILVA 6,9

450º 142.683-4 BRUNO DA MATA BANI ARANTES 6,9

451º 172.594-7 AFONSO HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR 6,9

452º 147.700-5 LUIZ FABIANO CASTRO DE SOUZA DA COSTA 6,8

453º 173.006-1 RAFAEL PORFÍRIO SOARES 6,8

454º 173.069-0 PAULO HENRIQUE GOMES DE CARVALHO 6,8

455º 140.750-3 JEFFERSON LUIZ ROCHA DOS SANTOS JUNIOR 6,8

456º 140.560-8 ROMERO GIOTTO DO AMARAL BRASIL 6,8

457º 179.495-7 IAN REIS MARTINS 6,8

458º 157.496-5 MAXWELL SOUZA 6,8

459º 180.894-0 JOSENILDO BARBOSA DE SOUZA 6,8

460º 141.306-6 DARLAN DA SILVA MELO 6,8

461º 148.633-0 JOSÉ ULISSES SOUZA GOMES 6,8

462º 168.003-0 IVO RODRIGUES DA COSTA 6,8

463º 146.409-4 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MELO 6,8

464º 165.544-2 RICARDO SOUZA DUTRA 6,8

465º 175.378-9 CRISTIANE BORGES DA SILVA 6,8

466º 100.018-7 EDINALDO VASCONCELOS DE MORAES 6,8

467º 154.927-8 GELLDER DO NASCIMENTO OLIVEIRA 6,8

468º 142.308-8 PEDRO HENRIQUE VALENTINO COUTO 6,8

469º 141.956-0 JOAO ANDRE BISPO SILVA NOGUEIRA 6,8

470º 162.334-6 LEANDRO DA SILVA BRAGANÇA 6,8

471º 177.835-8 DAVI ALBUQUERQUE DOS SANTOS 6,8

472º 146.312-8 SÉRGIO ALVES DE SOUZA 6,8

473º 148.168-1 NATÁLIA DE MACEDO GURGEL 6,8

474º 163.289-2 FÁBIO GARCIA RABELO 6,8

475º 178.337-8 DAYANE RODRIGUES PIRES 6,8

476º 142.165-4 TATYLENE DO SOCORRO CAMPOS FREIRE MOREIRA 6,8

477º 141.157-8 CARLOS ANDRE SILVA REIS 6,8

478º 143.903-0 HUGO CÉSAR RICARDO 6,8

479º 153.933-7 GABRIELLE GOMES DE LIMA 6,8

480º 180.561-4 DANIEL MELO CAMPOS 6,8

481º 170.370-6 MARCIO LUIS FERNANDES SOARES 6,8

482º 180.995-4 WASHINGTON RONALDO LOBATO DA SILVA 6,8

483º 176.650-3 SEBASTIÃO CÉSAR RIBEIRO SALLES LUZ 6,8

484º 144.915-0 LUCAS CAMPOS 6,8

485º 140.173-4 FRANCISCO JOILSON VASCONCELOS DA SILVA 6,8

486º 161.645-5 FRANCISCO JOSÉ MIRANDA PINTO MARQUES 6,8

487º 151.162-9 BRENO APARECIDO DE OLIVEIRA 6,8

488º 144.367-4 KLEBER DANIEL SOUSA DA SILVA 6,8

489º 163.175-6 IGOR NEVES DE SOUZA 6,8

490º 167.036-0 ARTHUR SOUSA DE ALMEIDA 6,8

491º 102.488-4 ANTONIO FAGNER DE SOUZA CAVALCANTE 6,8

492º 178.478-1 DIEGO CORRÊA DA CRUZ 6,8

493º 168.902-9 ZECA MILHOMEM MARANHAO DA SILVA 6,8

494º 170.968-2 JESSICA DIAS FAGUNDES 6,8

495º 153.130-1 PAULO SERGIO DE ABREU LOUREIRO JUNIOR 6,8

496º 174.050-4 PEDRO JORGE SOUSA FERREIRA 6,8

497º 167.423-4 BRUNNE SANTAMARIA FOURAUX 6,8

498º 182.999-8 CAMILLA RAMOS THOMPSON 6,8

499º 149.324-8 PALOMA CRISTINA GOMES CUIMAR 6,8

500º 155.105-1 RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO 6,8

501º 183.938-1 MARCIO ROCHA DE MORAES 6,8

502º 163.068-7 NAGILA SAMPAIO CUNHA 6,8

503º 165.562-0 ANDRE KIELIUS GUEDES SILVA 6,8

504º 144.859-5 ALINE ELSE SOUZA DE MEDEIROS 6,8

505º 159.432-0 FERNANDO YUJI GOULARTE SHIRAKURA 6,8

506º 179.966-5 GILMARA CÉLIA MALCHER DINIZ 6,8

507º 168.693-3 CARMEM RAMOS PEREIRA 6,8

508º 165.311-3 HELDER MANSUR CHAVES 6,8

509º 178.333-5 ROMULO FERNANDES BESERRA 6,7

510º 170.730-2 PAULO HENRIQUE DIAS SILVA 6,7

511º 158.279-8 FRANCISCO JOSE RODRIGUES CRUZ 6,7

512º 165.576-0 AUGUSTO MULLER COSTA PENHA 6,7

513º 165.186-2 ATILLA JOE DE LIRA ROCHA 6,7

514º 173.492-0 NILSON MESQUITA DIAS 6,7

515º 149.968-8 MATHEUS BRANDÃO COUTO 6,7

516º 143.947-2 ADEILDON DA SILVA ROZA 6,7

517º 166.232-5 BRUNNO DE NÓVOA MARTINS PINTO 6,7

518º 159.431-1 DAVID PEREIRA GOMES 6,7

519º 150.827-0 GIANCARLO CORREA DE ALMEIDA 6,7

520º 176.200-1 SILWANDRO GONÇALVES AMARAL 6,7

521º 145.818-3 MARLEI DA SILVA BORGES 6,7

522º 149.826-6 RAFAELA GARCIA E SILVA 6,7

523º 156.244-4 NELSILENE CARVALHO DE LIMA 6,7

524º 147.340-9 RÔMULO RODRIGUES ROSA 6,7

525º 154.995-2 MARCOS CARVALHO DO CARMO 6,7

526º 149.617-4 RAFAEL CRUZ DA SILVA 6,7

527º 100.019-5 JOARDSON AMARAL DO CARMO 6,7

528º 164.083-6 FABRÍCIO SOUZA DO NASCIMENTO 6,7

529º 147.719-6 FERNANDO SILVA FERNANDES 6,7

530º 170.185-1 RODRIGO GOMES DOS SANTOS 6,7

531º 168.467-1 JOÃO MIGUEL DE SANTA BRIGIDA PINHEIRO 6,7

532º 157.360-8 MARCOS DIEGO TOURÃO SOARES 6,7

533º 145.761-6 MARCEL GUIMARÃES DRAGO 6,7

534º 161.948-9 FABRICIO BASTOS MARQUES 6,7

535º 142.875-6 TUCHILA RIBEIRO DE SOUZA BOMFIM JACOB 6,7

536º 179.816-2 WENDEL BORGES DA SILVA 6,7

537º 172.313-8 IAKSON CLEI GALDINO DE ARAUJO 6,7

538º 172.992-6 RAFAEL FELIPE SERRA FERREIRA 6,7

539º 166.646-0 ODINEI PINHEIRO RODRIGUES 6,7

540º 160.185-7 BRUNO GORDO PEREIRA SANTOS 6,7

541º 146.751-4 LUCAS BAÍA MAGALHÃES 6,7

542º 151.498-9 ANA PAULA SOARES DE MENDONÇA ALHO 6,7

543º 142.323-1 CHARLES MARQUES DA CRUZ 6,7

544º 143.607-4 ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA 6,7

545º 161.735-4 EDSON DOUGLAS COSTA FERREIRA 6,7

546º 170.780-9 JORGE LUIZ DOS REIS GALVÃO 6,7

547º 179.758-1 RENATO CARVALHO DE SOUZA 6,7

548º 151.603-5 DIONATHAN ALVES DA CRUZ 6,7

549º 161.441-0 WU CHENG FENG 6,7

550º 169.360-3 AILTON ALVES TEIXEIRA JUNIOR 6,7

551º 146.193-1 DANIELLA ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS 6,7

552º 143.723-2 THALITA SIDRIM DE FIGUEIREDO 6,7

553º 158.307-7 JEFF KELPYS DOS SANTOS MESQUITA 6,7

554º 162.139-4 RODRIGO CÉSAR COELHO NOGUEIRA 6,7

555º 141.821-1 JULIO RODRIGUES DE CARVALHO 6,7

556º 163.029-6 RODRIGO COSTA GÓES 6,7

557º 169.247-0 ALESSANDRO MARCOS DA COSTA 6,7

558º 142.580-3 ERIVANDA SILVA CARVALHO 6,7

559º 163.734-7 VANESSA SALOMÃO GONÇALVES 6,7

560º 155.667-3 PRISCILLA DO NASCIMENTO LOPES 6,7

561º 142.613-3 GUSTAVO DE MATTOS GIROTTO 6,7

562º 157.238-5 WILLYS DE MATOS AMADOR 6,7

563º 185.263-9 CLAYTON WONGHAN DA SILVA 6,7

564º 175.306-1 THIAGO GARCIA PEREIRA 6,7

565º 158.120-1 DANIEL DA SILVA MOUTINHO 6,7

566º 151.958-1 KLAYSON MAVIO DA SILVA MORAIS 6,7

567º 147.779-0 WENDERSON BRAGA DA SILVA 6,7

568º 146.480-9 ANA PAULA DA COSTA E SILVA 6,7

569º 150.947-0 GILSON ALVES PEREIRA 6,7

570º 151.128-9 LIVIA MELLO SOUZA 6,6

571º 140.473-3 MARCO ANTÔNIO PEDROSA DE ARAÚJO 6,6

572º 153.647-8 ROBERTO VIANA CHAGAS 6,6

573º 143.150-1 RICARDO DE SENA PINHEIRO 6,6

574º 167.500-1 JOSAFÁ ALVES LEAL 6,6

575º 146.735-2 THIAGO CARDOSO BARBOSA 6,6

576º 165.234-6 IGOR DE ARAUJO OLIVEIRA 6,6

577º 102.219-9 RONALDO REBOUÇAS DA SILVA 6,6

578º 145.988-0 ROGÉRIO MENDES TORRES 6,6

579º 169.949-0 ANDRÉ THEODORO DA CUNHA COSTA 6,6

580º 143.814-0 MARCELO ISAKSON NOGUEIRA 6,6

581º 178.507-9 RAFAEL SILVA MELO 6,6

582º 157.437-0 MATEUS FERREIRA COLARES 6,6

583º 160.166-0 IRIS LIMA TEIXEIRA 6,6

584º 140.364-8 ROBERTO DAVID CUNHA NUNES 6,6

585º 154.929-4 ANDRE ROBSON PAES FERREIRA 6,6

586º 163.532-8 JOSIMAR SILVA RODRIGUES 6,6

587º 155.995-8 CATHERINE DA SILVA EGITO 6,6

588º 143.215-0 GREISE QUELE SILVA MACEDO 6,6

589º 149.479-1 CINTIA MENDES NOLETO OLIVEIRA 6,6

590º 157.203-2 GUSTAVO FABRICIO FRANCISCO DORAZIO 6,6

591º 154.298-2 HERMANO DE JESUS BASILIO LAGES 6,6

592º 163.106-3 EDRYANE FAUSTINO BORGES 6,6

593º 151.660-4 MARCELO MARREIROS RIBEIRO 6,6

594º 160.441-4 KARYN NAIME PIES DOMINGUEZ 6,6

595º 146.443-4 ALAN SEGOVIA MOREIRA 6,6

596º 165.732-1 LUIS CARLOS G DA SILVA 6,6

597º 173.168-8 FELIPE JOSE DOS SANTOS BAIA 6,6

598º 154.155-2 DIEGO ARMANDO GUIMARÃES LOBATO 6,6

599º 148.856-2 JONATAS DA SILVA COSTA 6,6

600º 140.633-7 ROBERTA CRISTINA GIL NASCIMENTO 6,6

601º 172.096-1 RAFAEL NASCIMENTO FREIRE 6,6

602º 171.639-5 THAMIRES CRISTINA VELASCO MACIEL DE OLIVEIRA 6,6

603º 176.183-8 CLEIDSON SANTOS ARAUJO 6,6

604º 160.299-3 RODRIGO CARVALHO DE SOUSA 6,6

605º 167.520-6 RODRIGO OTÁVIO MALTA FERREIRA 6,6

606º 165.319-9 RODRIGO RIBEIRO HASEGAWA 6,6

607º 172.796-6 RUBENS FARIAS DA SILVA 6,6

608º 182.122-9 SAULO DE TARSO CERQUEIRA BAPTISTA NETO 6,6

609º 160.432-5 YDARMES RIBEIRO CORDOVIL 6,6

610º 151.884-4 THIAGO HENRIQUE TANOUSS PEREIRA ARAUJO 6,6

611º 161.056-2 JULIANO SILVA DE FIGUEIREDO 6,6

612º 101.284-3 ANDRE GOMES DA SILVA 6,6

613º 178.125-1 ALEX SANDRO MARÇAL MOREIRA 6,6

614º 176.647-3 PAULO HENRIQUE SOUZA DE CASTRO 6,6

615º 149.506-2 KLEYTON SOUZA AZEVEDO DA SILVA 6,6

616º 156.878-7 AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA BORGES 6,6

617º 148.042-1 NATAN MACHADO DOS SANTOS 6,6

618º 162.129-7 MARCIO ROBERTO COSTA FERREIRA 6,6

619º 141.771-1 ALEX WILTON SOUSA RAMOS 6,6

620º 100.344-5 RONES GOMES NUNES 6,6

621º 176.861-1 DIEGO MOREIRA DE FIGUEIREDO 6,6

622º 176.663-5 STEFANIE SILVA DE MIRANDA 6,6

623º 149.084-2 JARDEL PYHETRO MELO COSTA 6,6

624º 151.329-0 LORENA ARAUJO MATOS 6,6

625º 100.535-9 CHRISTIAN PEREIRA MAGALHAES ROCHA [DEFIC.] 6,6

626º 164.193-0 JEZAIAS SILVA DOS SANTOS 6,6

627º 152.151-9 JÉSSICA ALEXANDRINO FARIAS 6,6

628º 172.644-7 DALTON RAPHAEL RUY SECCO CARDOSO 6,6

629º 153.460-2 RAFAEL BRUNO DE CASTRO FERRARI 6,6

630º 148.068-5 KENNY KARENN DA SILVA CARVALHO 6,6

631º 159.422-2 MARCOS REIS FELINTO 6,6

632º 147.480-4 ANDRE PONTES TEIXEIRA 6,6

633º 158.591-6 RANIERY HELAN LEMOS DOS SANTOS 6,6

634º 158.886-9 EDMAR DOS SANTOS BRITO 6,6

635º 172.789-3 CLEIDUARDO DOS SANTOS 6,6

636º 142.631-1 TAIRO PATRICK PENA DOS SANTOS 6,6

637º 148.513-0 GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LARA REZENDE 6,6

638º 169.813-3 KENNEDY LUCENA PAIVA 6,6

639º 147.539-8 HELITON JACOBSEN DO CARMO 6,6

640º 167.446-3 HERCULANO DE OLIVEIRA CERQUEIRA 6,6

641º 175.682-6 THIAGO REIS CORAL 6,6

642º 182.796-0 ÁLESSON FREITAS DE OLIVEIRA 6,6

643º 151.098-3 MARCIO HIROHITO SUGITA 6,6

644º 154.261-3 MURILO MARQUES DE REZENDE 6,6

645º 167.587-7 CARLOS EDUARDO COLARES JOSEPH 6,6

646º 175.146-8 LARISSA SILVA DE CARVALHO 6,6

647º 168.427-2 NUBIA MESQUITA SOUZA 6,6

648º 158.233-0 SHARLEY JONES VALENTE BARBOSA 6,6

649º 147.309-3 IVAN DA COSTA PINTO CALASANS 6,6

650º 101.232-0 JOSÉ EDUARDO CARDOSO 6,6

651º 156.727-6 EDILSON SOUSA ALMEIDA 6,6

652º 141.238-8 ERICK FRAGATA SANTOS SILVA 6,6

653º 179.582-1 WILLYANE FAUSTINO TEIXEIRA 6,6

654º 156.515-0 DENILSON COSTA BALIEIRO 6,6

655º 168.438-8 ANCELMO MACHADO DOS SANTOS 6,6

656º 169.120-1 ALANA DOS SANTOS CARNEIRO 6,6

657º 154.133-1 ALVARO PEREIRA MOTTA NETO 6,6

658º 155.102-7 DIOGO CARDOSO SILVA 6,6

659º 143.799-2 MAYSON VIANA DE FREITAS 6,6

660º 146.624-0 FERNANDO LONGHI BASTOS 6,6

661º 153.511-0 LUANA PEIXOTO TOURINHO 6,6

662º 167.047-6 FILIPE TORRINHA MACIEL 6,5

663º 102.714-0 RAFAEL BORGES DE OLIVIERA 6,5

664º 170.754-0 WISTER PIRES MARQUES 6,5

665º 141.808-4 EVANDRO RODRIGUES SILVA 6,5

666º 149.928-9 CONRADO OLIVEIRA CARNEIRO 6,5

667º 176.592-2 NATACHA GOMES SANTOS 6,5

668º 164.810-1 DILTON RAIMUNDO SEADE DOURADO 6,5

669º 157.279-2 PAULA JANYNE CAMPOS DA SILVA 6,5

670º 154.217-6 PAULO SERGIO NUNES GOMES 6,5

671º 147.298-4 WALDIR SARMENTO CORREIA 6,5

672º 163.425-9 MICHAEL VIÉGAS BRANDÃO 6,5

673º 183.521-1 RODRIGO VIEIRA FERREIRA 6,5

674º 143.773-9 OSAIAS ANTÔNIO MUNIZ MENDES 6,5

675º 152.020-2 EZEQUIEL TRINDADE DE CARVALHO 6,5

676º 162.095-9 JOAO VICTOR NOGUEIRA GROBERIO 6,5

677º 101.193-6 DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS 6,5

678º 161.277-8 MÚSSIO CAMPOS ALVES DE OLIVEIRA 6,5

679º 160.539-9 ANA CAMILA MASCARENHAS GONDIM 6,5

680º 175.022-4 MÁRIO FERNANDO SOUTO DA SILVA JUNIOR 6,5

681º 176.824-7 BENOLIEL BULAMARQUE LEITE DE ANDRADE 6,5

682º 151.041-0 LEONARDO GONTIJO PRUDÊNCIO 6,5

683º 144.620-7 FRANCISCO ANSELMO MAGALHAES DA SILVA PAZ 6,5

684º 166.048-9 JONATAS JEFFERSON MARANHAO ROSE 6,5

685º 165.353-9 MAURO RAMOS DE MORAES 6,5

686º 156.760-8 LEANDRO BARASUOL DALTROZO 6,5

687º 142.016-0 LUIZ GONZAGA TOLEDO FILHO 6,5

688º 153.251-0 JOÃO PAULO CARDOSO DOS REIS 6,5

689º 165.161-7 WILLIAM BENTES NOGUEIRA 6,5

690º 153.802-0 ADALBERTO VANDERLEI DE SOUZA NETO 6,5

691º 182.720-0 FELIPE CARDOSO AMADO 6,5

692º 140.194-7 LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS 6,5

693º 146.542-2 LUCIANA APARECIDA CABRAL COELHO 6,5

694º 172.167-4 ANISSA FERREIRA BEZERRA 6,5

695º 172.074-0 MICHAEL DE ALMEIDA ALVES 6,5

696º 151.682-5 KENNY BRUNO LOPES SANTOS 6,5

697º 165.928-6 MARCIO FARIAS DE CARVALHO 6,5

698º 152.767-3 PAULO SERGIO PANTOJA BATISTA 6,5

699º 177.189-2 CILAS RODRIGUES DIAS 6,5

700º 140.381-8 WELDER AURELIO DOS SANTOS 6,5

701º 154.314-8 ELTON DUARTE DA SILVA 6,5

702º 170.204-1 HEBERT SHINITI TAKANO 6,5

703º 163.005-9 GLEYDERSON SILVA DOS ANJOS 6,5

704º 175.653-2 BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES PINTO 6,5

705º 176.871-9 GEÓRGIA BIATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA 6,5

706º 140.628-0 DAVID PASSINHO MONTES 6,5

707º 152.111-0 CLARISSA ALICE DA COSTA FERNANDES 6,5

708º 162.122-0 JOSEVANDO SOBRINHO DE AMORIM 6,5

709º 175.836-5 JHONES ISRAEL ANDRADE CRUZ REIS 6,5

710º 163.673-1 JULLIANO FRAGONAR MARQUES LOPES SILVA 6,5

711º 152.784-3 ANDERSON MAYSO MACIEL TOLEDO 6,5

712º 151.495-4 RAFAEL NOBREGA MARQUES 6,5

713º 166.107-8 KELVIN BÊN OLIVEIRA PRIMO 6,5

714º 167.941-4 ÂNGELO MÁXIMO DE SOUZA ANDRADE 6,5

715º 151.866-6 RAMON COSTA NOLASCO 6,5

716º 149.885-1 MURILO DO REGO BARROS REIS 6,5

717º 155.519-7 ODILON BENICIO DA COSTA NETO 6,5

718º 150.901-2 ALCIMAR FERNANDES JUNIOR 6,5

719º 100.379-8 ANGELO MHAYRON MOREIRA DE SOUSA 6,5

720º 173.996-4 JOSE MARIA DA CONSOLACAO NETO 6,5

721º 141.273-6 MOISÉS SPENER 6,5

722º 158.570-3 RAIMUNDO IVAN NASCIMENTO COSTA 6,5

723º 146.923-1 JAIME PEREIRA FREITAS JUNIOR 6,5

724º 154.755-0 ROSIVALDO BATISTA FILHO 6,5

725º 157.152-4 GLADSTON FREITAS DE SOUZA 6,5

726º 150.201-8 RUDNEY GOMES RIBEIRO 6,5

727º 143.465-9 JOUBERT CRISTYAN FARIAS LIRA 6,5

728º 145.882-5 EDIONES DA COSTA CONCEIÇÃO 6,5

729º 144.450-6 FILIPE DUARTE DA HORA 6,5

730º 140.464-4 JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA 6,5

731º 169.179-1 TANANDRA TELES MOURA 6,5

732º 148.748-5 FELIPE EDUARDO LIMA CHAVES 6,5

733º 180.499-5 RONNIERY RIBEIRO CABRAL 6,5

734º 143.075-0 JANEFFER SUIANY TSUNEMITSU 6,5

735º 159.753-1 LUCAS MENEZES SILVA DA COSTA 6,5

736º 179.615-1 APOENA RAONI ARSOLINO DE AMORIM LACERDA 6,5

737º 141.220-5 DIOGO DE CARVALHO PROTÁSIO 6,5

738º 141.477-1 DANILO DA CRUZ ARAGAO 6,5

739º 161.988-8 RAFAEL MOTA LOPES 6,5

740º 163.595-6 JAMES DE OLIVEIRA FERREIRA 6,5

741º 182.621-2 LINEKER DA COSTA 6,5

742º 168.152-4 MARCO ANTONIO PRATA PEREIRA DA SILVA 6,5

743º 147.303-4 THIAGO MARTINS MERGULHAO 6,5

744º 157.288-1 CESAR CHRISTIAN LIMA CARDOSO 6,5

745º 177.256-2 FÁBIO DINIZ LIMA DE MENEZES 6,5

746º 153.524-2 EMANUELA HERONDINA RODRIGUES 6,5

747º 177.302-0 DAVI CAVALCANTI DA SILVA 6,4

748º 162.567-5 LISIANE FONSECA FALCÃO DA ROCHA 6,4

749º 170.289-0 PRISCILA PATRICIA DA SILVA BARBOSA 6,4

750º 146.007-2 NAELSON MEIRELES COSTA 6,4

751º 164.921-3 MAYCON FLABIO DA SILVA FERREIRA 6,4

752º 141.175-6 FELIPE SILVA DOS SANTOS 6,4

753º 169.730-7 WELLINGTON FRANCISCO DE SOUSA 6,4

754º 167.868-0 FERNANDO RICARDO BARBOSA RODRIGUES 6,4

755º 164.963-9 ELDER JAIME CARVALHO DA ROCHA 6,4

756º 154.975-8 ELAINE DE OLIVEIRA ESPINDOLA RODRIGUES 6,4

757º 176.166-8 FRANCISCA RENATA SANTOS CASTRO 6,4

758º 160.050-8 TARCISIO FERNANDES DE MIRANDA 6,4

759º 152.599-9 ANDRÉA KARLA FERNANDES COSTA 6,4

760º 159.017-0 CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES 6,4

761º 181.788-4 MARCUS DANILO DOS SANTOS LIMA 6,4

762º 154.677-5 JORGE CARDOSO DE SÁ RIBEIRO 6,4

763º 155.856-0 ROMULO DE SOUZA PINTO 6,4

764º 152.879-3 SOPHIA DE CASTRO SANT ANNA 6,4

765º 157.973-8 MÔNICA ALEXANDRA COSTA DE SEIXAS 6,4

766º 175.971-0 SONNY ANDERSON RODRIGUES TEIXEIRA 6,4

767º 152.041-5 LUIS GABRIEL DA SILVA MENDES 6,4

768º 154.329-6 SAKAI SIMONSEN DE OLIVEIRA FILHO 6,4

769º 149.672-7 WALDIR JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO 6,4

770º 176.463-2 NÁGILA NATÁLIA DE JESUS TORRES 6,4

771º 179.071-4 RENAN CASTRO NEVES 6,4

772º 164.462-9 SARA DA SILVA GOMES VIANA 6,4

773º 142.144-1 ELTON DAVI SOARES FERREIRA 6,4

774º 169.756-0 MARCOS ANTONIO GONÇALVES 6,4

775º 161.380-4 WANICI CORREA DOS ANJOS 6,4

776º 149.053-2 RODRIGO DE SOUZA PEREIRA 6,4

777º 102.913-4 MONICA CRISTINA MONTEIRO DE SOUZA 6,4

778º 140.195-5 TIAGO SANTOS GONSALVES 6,4

779º 163.784-3 IGOR INÁCIO RAMOS REIS 6,4

780º 145.798-5 TIAGO MACEDO DE SOUZA 6,4

781º 186.600-1 FABIO JOSÉ LOPES SAMPAIO 6,4

782º 145.523-0 TATIENE BATISTA PIRES 6,4

783º 153.930-2 RAFAEL DAVID ELLERES FERNANDES 6,4

784º 168.400-0 PAULO RICARDO FERREIRA DE FREITAS 6,4

785º 168.741-7 MARCELE JANYLLE SOUZA DE OLIVEIRA 6,4

786º 143.116-1 CHRISTIANE LIMA SEREJO DE ALMEIDA CALVI 6,4

787º 183.456-8 MARIANA YASMIN DE LIMA COUTINHO AMARAL 6,4

788º 181.447-8 EMANUELA DE OLIVEIRA ALVES 6,4

789º 102.015-3 JESSICA POMPEU CARVALHO 6,4

790º 180.438-3 DANIELE DOS REIS OLIVEIRA 6,4

791º 165.112-9 LIDIA MACIEL MATOS 6,4

792º 174.720-7 JEFFERSON STANLEY FRANÇA DO REGO 6,4

793º 156.640-7 LUIS DE OLIVEIRA ARAUJO 6,4

794º 144.408-5 DENNIS SOUSA SCHERCH 6,4

795º 143.770-4 DIEGO DOUGLAS COSTA CHAVES PINHEIRO 6,4

796º 162.838-0 RODRIGO DE ALMEIDA KAWAHARA 6,4

797º 176.963-4 PEDRO FERREIRA RODRIGUES NETO 6,4

798º 146.971-1 WALTER FRIEDRICH POLACK JR 6,4

799º 143.263-0 CASSIO DA CONCEIÇÃO SANTOS 6,4

800º 186.182-4 JOSÉ PACHECO CONDURU NETO 6,4

801º 152.647-2 LEANDRO DIAS DA SILVA 6,4

802º 169.569-0 ANA LIDIA LIMA ALVES 6,4

803º 148.817-1 LUIZ CLAUDIO CARDOSO FULY 6,4

804º 100.657-6 TATIANE BOTELHO LISBOA [DEFIC.] 6,4

805º 141.682-0 EDMILSON NÓBREGA CHAVES 6,4

806º 165.120-0 WAGNER FAGUNDES DOS SANTOS 6,4

807º 157.786-7 RICARDO JORGE PEDROSA PINTO BASTO 6,4

808º 164.693-1 RONALDO ADRIANO SOUZA GOMES 6,4

809º 103.306-9 RHAURYAN FERRAZ LOBO 6,4

810º 174.730-4 ISMENIO SILVA CHAVES 6,4

811º 140.814-3 POLIANA DANTAS PINTO 6,4

812º 153.978-7 RUBENIL PINHEIRO DE BARROS 6,4

813º 184.780-5 JAIRO RODRIGO SALES GONÇALVES 6,4

814º 164.941-8 TÂMARA VALÉRIA AIRES MATIAS 6,4

815º 145.299-1 REINALDO JOSE DA SILVA COELHO 6,4

816º 176.864-6 EWERTON JOSE MONTEIRO SANTOS 6,4

817º 153.740-7 JACKSON ANDRE MELO ARAGAO 6,4

818º 167.464-1 DIOGO RODRIGUES GUILHERME 6,4

819º 151.388-5 ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS 6,4

820º 178.431-5 MARCELO DE MELO SARMENTO 6,4

821º 163.634-0 AMANDA LOPES GANTUSS 6,4

822º 144.260-0 GUSTAVO CARVALHO RUFFEIL 6,4

823º 149.813-4 JOSÉ GLAUBER GONÇALVES XAVIER 6,4

824º 149.360-4 SAMUEL REIS E SILVA 6,4

825º 163.041-5 CARLOS AUGUSTO RODRIGUES REBELO 6,4

826º 144.224-4 ADRIANO DE OLIVEIRA COELHO 6,4

827º 181.311-0 DIOGO RODRIGUES DIAS PEREIRA 6,4

828º 145.347-5 JOCIEL NUNES ALVES FREITAS 6,4

829º 161.945-4 FELIPE COELHO DO CARMO 6,4

830º 179.808-1 PAULO HUGO HOLANDA DA SILVA 6,4

831º 142.000-3 JEAN LIMA DA SILVA 6,4

832º 146.988-6 VLADIMIR MARINHO FALCÃO 6,4

833º 153.628-1 ALINE ARAÚJO DE SOUZA 6,4

834º 159.403-6 CARLOS AUGUSTO BARBAGELATA NETO 6,4

835º 163.013-0 ANA CÉLIA DEJESUS TEIXEIRA HARDT NOGUEIRA 6,4

836º 158.735-8 RENATA INACIO CORREA 6,4

837º 157.167-2 LUCAS LEONARDO DE CARVALHO NASCIMENTO 6,4

838º 102.897-9 CAIRO MATEUS CORREA COSTA 6,3

839º 173.978-6 MAKYSA MAFESSONI LEITE MELO 6,3

840º 177.930-3 ADRIAN WILLIAM CASCAES CAMPELO 6,3

841º 144.236-8 MANOEL RODRIGO PINHEIRO DE ANDRADE MEDEIROS 6,3

842º 160.159-8 JOÃO DUAN MENDONÇA DA SILVA 6,3

843º 169.768-4 CAIO MONTEIRO MARTINS DE SOUZA 6,3

844º 152.469-0 RODRIGO AGUIAR DA COSTA 6,3

845º 167.167-7 JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA FILHO 6,3

846º 166.425-5 JEDSON DOS REIS LIMA 6,3

847º 170.042-1 TARCIO DA SILVA BARBIERI 6,3

848º 172.118-6 GELBSON ALVES MOREIRA 6,3

849º 170.729-9 AMANDA GARRIDO AVELINO 6,3

850º 175.864-0 CHARMAYNNE FIGUEIREDO MONTEIRO 6,3

851º 164.829-2 JOSE FERNANDO SANTOS DOS SANTOS 6,3

852º 142.598-6 ALEXANDRE MACHADO DE ALMEIDA 6,3

853º 164.697-4 PAULO VANDERLEY AGUIAR DE CARVALHO 6,3

854º 142.421-1 FÁBIO SANTOS DA SILVA 6,3

855º 166.115-9 DOUGLAS SANTOS SILVA 6,3

856º 166.806-4 CLEYLTON FEITOSA MORAES 6,3

857º 140.586-1 MARIA CRISTINA OLIVEIRA LIMA 6,3

858º 144.719-0 CARLUCIO DOURADO DE PAIVA JUNIOR 6,3

859º 140.053-3 DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS 6,3

860º 162.320-6 LUCIANO NEVES VENTURA MARTINS 6,3

861º 173.174-2 RAFAEL RODRIGUES DE ABREU 6,3

862º 159.646-2 JONAS MARTINS DE SOUZA 6,3

863º 142.921-3 LILIANNE ESTHER MERGULHÃO PIRKER 6,3

864º 154.747-0 ROMULO DA SILVA PINHEIRO 6,3

865º 173.179-3 CÍNTIA DE OLIVEIRA FERREIRA 6,3

866º 173.543-8 PAULO DANILO SILVA REPOLHO 6,3

867º 145.691-1 ALLAN BRUNO MONTEIRO RODRIGUES 6,3

868º 146.965-7 EDIR FARIAS MAIA JUNIOR 6,3

869º 148.560-1 LEANDRO ANTONIO DE ARAUJO ANJOS 6,3

870º 162.455-5 DIEGO MARCELO DOS SANTOS PINTO OLIVEIRA 6,3

871º 177.592-8 DANIEL BARROS CARNEIRO 6,3

872º 160.139-3 PÉRICLES JOSÉ DA COSTA PEIXOTO 6,3

873º 157.684-4 ARMANDO WAGNER SIDONIO GOMES 6,3

874º 181.117-7 KALEL MAX MOTA 6,3

875º 169.397-2 GILSA PINHEIRO DE SOUZA 6,3

876º 166.704-1 HADDRIA KESIA BORGES DE CARVALHO 6,3

877º 157.372-1 KENNED LUIS ANDRADE TELES 6,3

878º 165.287-7 DAVID SILVA RIBEIRO 6,3

879º 156.840-0 RENATO CORDEIRO GOMES 6,3

880º 152.935-8 MAYCON DOUGLAS RODRIGUES ALVES 6,3

881º 101.330-0 FAGNER BAIA TRINDADE 6,3

882º 180.491-0 JONHSON FARIAS DE SOUSA 6,3

883º 140.419-9 DAYVISON ARAUJO CANELAS 6,3

884º 101.537-0 JOAO PAULO PALHA 6,3

885º 140.650-7 WAGNER CUNHA DE OLIVEIRA 6,3

886º 183.048-1 KELLY MONTEIRO DE OLIVEIRA 6,3

887º 141.263-9 TIAGO BORGES DA CRUZ SOARES AQUINO 6,3

888º 180.031-0 MARCOS PEDRO MIRANDA DE CARVALHO 6,3

889º 179.017-0 ALINY DO SOCORRO BASILIO LAGES 6,3

890º 148.657-8 CASSIO DOS REIS LOPES DE SOUSA 6,3

891º 147.935-0 HIGINO PEREIRA DA SILVA NETO 6,3

892º 140.003-7 THIAGO MORAVSKI 6,3

893º 175.393-2 WANDERLY SOUSA CAVALCANTE 6,3

894º 164.363-0 JORGE ELIANDRO DA COSTA NUNES 6,3

895º 143.400-4 ALEXANDRE RIBEIRO ELLERES 6,3

896º 168.880-4 LEONARDO DOS SANTOS ARAUJO 6,3

897º 146.506-6 ANTONIO JOSE DE SOUZA RODRIGUES 6,3

898º 142.761-0 DIDIER PIRONI EVARISTO ALMEIDA 6,3

899º 175.981-7 HERNANDEZ VIEIRA DE ARAUJO 6,3

900º 182.896-7 ROGÉRIO LIMA SOEIRO 6,3

901º 177.473-5 JOÃO VITOR ALMEIDA FERREIRA DE SOUSA 6,3

902º 101.864-7 TAISA BRASIL NUNES 6,3

903º 147.090-6 TAYRON SOUZA DOS SANTOS [DEFIC.] 6,3

904º 150.644-7 LUCIANE GIL VARASCHINI 6,3

905º 172.239-5 ANDERSON LUIZ LIMA DOS SANTOS 6,3

906º 140.278-1 DANIEL LOPES FERREIRA DE AQUINO 6,3

907º 140.945-0 MAICON RICARDO DO NASCIMENTO PINTO 6,3

908º 171.868-1 MICHEL RIBEIRO CEZAR 6,3

909º 142.725-3 DIOGO DA SILVA DE OLIVEIRA 6,3

910º 159.297-1 MARCOS ANTÔNIO BATALHA BANDEIRA FILHO 6,3

911º 172.306-5 VINICIUS MAZZA OLIVEIRA 6,3

912º 177.534-0 JOSINEIA MARTINS PEREIRA MARTINS 6,3

913º 101.006-9 LUIS RICARDO LEAL BARROS 6,3

914º 145.246-0 FABIO CRISTIANO SOTT 6,3

915º 179.111-7 ADEILSON FERREIRA DE SOUZA 6,3

916º 174.554-9 MARCO ANTONIO DAGHER TEIXEIRA 6,3

917º 167.796-9 BÁRBARA NATASHA FERNANDES LOUREIRO BRAGA 6,3

918º 176.631-7 RANDY ABRAHÃO OLIVEIRA DE OLIVEIRA 6,3

919º 166.953-2 WENDELL REZENDE PENHIZ 6,3

920º 148.506-7 JEFERSON BATISTA RAMOS FERREIRA 6,3

921º 180.538-0 AMANDA CAROLINE MELO DE MELO 6,3

922º 185.401-1 CLEBER EDUARDO NERI RABELO 6,3

923º 143.715-1 WENDELL DOS SANTOS AMOEDO 6,3

924º 154.850-6 STÊNIO ROBSON DE MENEZES CASTRO 6,3

925º 143.140-4 POWEBLO ROBERT JOSE DOS PASSOS BARBOSA 6,3

926º 158.266-6 BASILIO PIRES DA SILVA JUNIOR 6,3

927º 149.840-1 ALINE AMORAS DUARTE LOBATO 6,3

928º 102.471-0 HEVERTON ANTONIO DA SILVA BEZERRA 6,3

929º 164.093-3 JOSÉ COELHO LOURENÇO JÚNIOR 6,3

930º 164.608-7 ANA PAULA CAVALCANTI FURTADO 6,3

931º 144.204-0 CESAR MACEDO DE AGUIAR 6,3

932º 177.542-1 MARIA NATALINA NUNES CASTRO 6,3

933º 157.380-2 FABRÍCIA DE ARRUDA BASTOS 6,3

934º 160.099-0 ALEXANDRE MELO PESSOA 6,3

935º 169.417-0 JÉSSICA BARROS AGUIAR SILVA 6,3

936º 185.188-8 CECILIA CLAUDIA DE FREITAS TEIXEIRA 6,3

937º 150.046-5 PAULO NAZARENO MONTEIRO JUNIOR 6,3

938º 149.330-2 ÍCARO NOVAES NADER DE AZEVEDO 6,3

939º 167.433-1 MARCIO DO NASCIMENTO FONSECA 6,3

940º 179.586-4 GECIRLEY DE SOUSA SILVA 6,3

941º 172.987-0 EVERALDO LAURENTINO DA SILVA JUNIOR 6,3

942º 156.389-0 THAYNAN SILVA DE MELO 6,3

943º 161.962-4 FELIPE BASTOS LISBOA DA SILVA 6,3

944º 157.193-1 ROBSON BEZERRA DE CARVALHO 6,3

945º 175.298-7 JHONATAN MARTINS DO NASCIMENTO 6,3

946º 169.711-0 AMERSON GONÇALVES BENTO 6,3

947º 100.592-8 ALEX DAVID DE SOUZA 6,3

948º 101.003-4 ADAAO DOS SANTOS [DEFIC.] 6,3

949º 157.546-5 MAIRA BASTOS RODRIGUES 6,3

950º 163.300-7 MÔNICA DE FÁTIMA DA SILVA PENA 6,3

951º 171.583-6 FRANCISCA MARIA DO VALE ARAGÃO 6,3

952º 101.415-3 DANIELLE MESQUITA DA COSTA SILVA 6,3

953º 182.327-2 MURILO TADEU FERNANDES DE MORAES 6,3

Cargo: S02 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – EPC

1º 176.629-5 BIANCA PANTOJA GONÇALVES 9

2º 173.539-0 IGOR ALAB NASCIMENTO SOUZA DOURADO 8,7

3º 157.990-8 MATHEUS ANTONIO ROGALSKI NOLETO 8,6

4º 180.960-1 LEANDRO JAPIASSÚ RIBEIRO 8,5

5º 172.071-6 NATHALIA GUERRA DAS NEVES OLIVEIRA 8,5

6º 181.419-2 RENATO BARBOSA FAVACHO 8,4

7º 159.410-9 RÔMULO AUGUSTO NASCIMENTO RAMOS 8,4

8º 179.581-3 ROGERIO PINA MAIA 8,3

9º 143.831-0 JONATHAS NUNES DE JESUS 8,3

10º 176.535-3 RENAN NORONHA CAVALCANTE 8,3

11º 159.304-8 FILIPE AMORIM MELO 8,2

12º 167.507-9 MAURICIO DE ALENCAR GUIMARAES HIPOLITO 8,2

13º 157.359-4 TAYNÃ LUANA DA SILVA RUIVO 8,2

14º 151.900-0 MARCOS WERNECK PEREIRA 8,2

15º 154.553-1 LARISSA POLIANA LIMA VIANA CUNHA 8,1

16º 141.786-0 VANESSA JESSICA MANSUR SILVA 8,1

17º 170.208-4 FLÁVIA MUNIZ VASCO 8,1

18º 174.822-0 RAFAEL LUZ CHAVES 8,1

19º 151.227-7 THIAGO REINOL CAMPOS 8

20º 148.800-7 EDVALDO MAURICIO DE ANDRADE 8

21º 149.770-7 EDVANE SILVA DOS SANTOS 8

22º 172.043-0 CARLA CAMILA PANTOJA GÓES 8

23º 145.163-4 ERICA LIMA DE OLIVEIRA 8

24º 175.052-6 BRUCE JECKSON DE VASCONCELOS 8

25º 155.061-6 RAFAEL COSTA BUZAR 7,9

26º 142.564-1 JOANNE EVELYN PEDREIRA SILVA 7,9

27º 151.577-2 JOSÉ THIAGO FARO BARROS DA COSTA 7,9

28º 162.986-7 FABIO ANTONIO DE ARAUJO FILHO 7,9

29º 170.236-0 PAULO ANTONIO PEREIRA SOARES 7,9

30º 169.384-0 JÉSSICA LIMA DA MOTA 7,9

31º 182.895-9 ANDRÉ MARTINS 7,9

32º 170.914-3 ALINE CRISTINA PINTO REIS 7,9

33º 169.356-5 DELMA TRINDADE SENA 7,8

34º 141.559-0 JULIANE DOS SANTOS SILVA 7,8

35º 174.315-5 DENIS SELMA DOS REIS SILVA FEITOSA 7,8

36º 143.124-2 TÁRCIO DA SILVA CUNHA 7,8

37º 166.504-9 ISABELA BORGES FONTES 7,8

38º 164.617-6 VINICIUS CARVALHO CARRARO 7,8

39º 141.150-0 RAÍSSA MARJORIE NERY BOZZA 7,8

40º 164.188-3 KARINA SERRA DE ARAÚJO 7,8

41º 179.955-0 MARCELO HENRIQUE GOMES MARINHO 7,8

42º 167.790-0 KELLY SABRYNA CAMPOS DE CARVALHO LESSA 7,8

43º 150.680-3 IGOR PAULO RIBEIRO 7,7

44º 170.499-0 HUGO DELEON PEREIRA PIRES 7,7

45º 151.210-2 ALEXANDRE MAIA MONTEIRO 7,7

46º 174.537-9 THIAGO SANTOS SILVA BARROS 7,7

47º 153.077-1 PEDRO VIEIRA DA COSTA NETO 7,7

48º 101.996-1 ALESSANDRO CARDOSO BARBOSA 7,7

49º 158.325-5 RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 7,7

50º 157.051-0 EUDA MAGALI GOMES MAGALHAES 7,7

51º 158.817-6 MAURÍCIO RIOS DE ARAÚJO 7,7

52º 140.318-4 KARLEONE LOPES DO CARMO 7,7

53º 185.007-5 ANDRÉ LUIZ VIEIRA DO SACRAMENTO 7,6

54º 170.946-1 RENATA CAROLINE VIANA DE SOUSA 7,6

55º 154.928-6 THAIS PAIXÃO DE OLIVEIRA 7,6

56º 175.729-6 BRENDA RITA VASCONCELOS DE LIMA 7,6

57º 176.574-4 LUCIVALDO COHEN BORGES 7,6

58º 167.326-2 ARTHUR ALVES DA MATA 7,6

59º 183.054-6 GIANCARLO ALVES TEODORO 7,6

60º 166.716-5 JACKQUELINE RAMOS CASTRO 7,6

61º 151.886-0 PATRICIA BRANDÃO DE MESQUITA 7,6

62º 156.484-6 CAMILA CAMPOS DE SOUZA 7,6

63º 180.993-8 PEDRO HENRIQUE VIANA REBÊLO 7,6

64º 140.559-4 RICARDO JORGE DO NASCIMENTO MOREIRA 7,6

65º 169.786-2 ALESSANDRA LIMA DO MAR MOURA 7,6

66º 159.078-2 DIEGO OLIVEIRA SILVA 7,6

67º 172.982-9 EGON HELBY DA FONSECA BATISTA 7,5

68º 152.007-5 WELSON FREITAS CORDEIRO 7,5

69º 152.777-0 CEZAR LOBATO SALGUEIRO 7,5

70º 140.285-4 TATIANA DIAS PANTOJA 7,5

71º 167.983-0 ISLAYNE SILVA REBELO 7,5

72º 175.917-5 ALLINE DOS SANTOS COSTA 7,5

73º 169.954-7 MANOEL ANTONIO GONÇALVES DE SOUSA 7,5

74º 169.783-8 OSIRIS GODOY MAZZINGHY JUNIOR 7,5

75º 166.341-0 IVO SOUSA PORTELA 7,5

76º 100.040-3 ALEXSANDRO GOMES DE OLIVEIRA 7,5

77º 150.173-9 CIRO ROLIM CARTAXO 7,5

78º 172.986-1 KAIO CESAR VILHENA RABELO 7,5

79º 145.062-0 LEONAM KZAN PONTES 7,5

80º 102.749-2 JUSCELINO MEIRA TEIXEIRA JUNIOR 7,5

81º 156.162-6 GERALDO ROBSON MARQUES DE SENA JUNIOR 7,5

82º 172.619-6 JEFFERSON ALMEIDA SILVA 7,5

83º 186.695-8 LUCIANO FRANCISCO FERREIRA 7,5

84º 144.803-0 PEDRO MANASSES DE JESUS DA SILVA 7,5

85º 145.532-0 CATHARINA SABOIA BATISTA 7,4

86º 177.775-0 PHYLIPE BASILIO GUEDES 7,4

87º 176.843-3 TAMIRES ALVES MENDONÇA 7,4

88º 162.086-0 RENAN DE SÁ LIMA 7,4

89º 147.247-0 ROBSON ALLAN LIMA BARBOSA FURLAN 7,4

90º 142.826-8 MARCOS VINICIUS HOLANDA VELOSO 7,4

91º 167.391-2 THIAGO YURI DA CONCEICAO SILVA MENDES 7,4

92º 141.900-5 HAMADAN RAFIC LAMAS SAUMA PACHECO 7,4

93º 145.984-8 FABIO RENATO DE ALMEIDA DANTAS 7,4

94º 152.832-7 THAMYRES COELHO CARDOSO 7,4

95º 183.939-0 REJANE MARIA OLIVEIRA DA SILVA 7,4

96º 170.015-4 ANANDA MAIRA DO NASCIMENTO MACÊDO 7,4

97º 163.539-5 LETICIA DE OLIVEIRA PAIVA 7,4

98º 101.168-5 DAPHNE BITENCOURT CARDOSO 7,4

99º 143.790-9 RODOLFO MOLINA 7,3

100º 166.384-4 AYECHA DRIELE FERREIRA DOS SANTOS 7,3

101º 153.879-9 THAISA NAHARA SILVA BATISTA DE ALMEIDA 7,3

102º 150.593-9 WELLINGTON VIEIRA 7,3

103º 174.422-4 LEONARDO VIANA NOVAIS SANTOS 7,3

104º 158.189-9 FELIPE RAFAEL VIEIRA DE CARVALHO 7,3

105º 157.850-2 BRUNO FREITAS VIEIRA 7,3

106º 167.852-3 FABIO FERNANDES GONCALVES 7,3

107º 155.595-2 JULIANE ALBINO VIANA 7,3

108º 145.743-8 VALENTIM CHAVES PINTO JUNIOR 7,3

109º 166.572-3 ROBERTA CARDOSO MAIA 7,3

110º 175.888-8 GUSTAVO COSTA CASTRO 7,3

111º 153.369-0 DAVI LENZZI BEZERRA FEIJO 7,3

112º 169.547-9 JORGE BERGH EVANOVITCH 7,3

113º 168.182-6 ANNA JULIA FALCÃO BASTOS 7,3

114º 151.798-8 RODRIGO VALDEVINO DE OLIVEIRA 7,2

115º 151.756-2 FRANCINE ILZA DE MELO CAVALCANTE 7,2

116º 144.081-0 ROGER DALBOSCO SIQUEIRA 7,2

117º 163.519-0 GABRIELA DE DEUS CORREIA LIMA 7,2

118º 153.545-5 ANTONIO MARCOS OLIVEIRA FREITAS 7,2

119º 173.874-7 ELY PENICHE DA SILVA 7,2

120º 174.180-2 LUCAS MICHELIN 7,2

121º 151.200-5 ANTONIO REDEGLAN RIBEIRO DE ARAÚJO 7,2

122º 166.790-4 PAULO JORGE FREIRE LESSA 7,2

123º 183.311-1 BRENDA NEVES DE SOUSA FIGUEIRA 7,2

124º 150.012-0 DAFNA SALETTE BARROS SILVA 7,1

125º 167.418-8 ANA CLARA PEREIRA SILVA 7,1

126º 162.618-3 NAYANE SUELY SILVA REIS 7,1

127º 160.143-1 EDIMAX GOMES GONCALVES 7,1

128º 164.831-4 LARISSA GADELHA DE ANDRADE LIMA 7,1

129º 179.513-9 LAISSE DOS SANTOS MARTINS 7,1

130º 153.686-9 ANDERSON NEVES GARCIA 7,1

131º 154.665-1 REBECA CAMPOS MONTEIRO DE SOUZA 7,1

132º 186.902-7 INÁCIO DE ARAÚJO NAVARRO 7,1

133º 148.496-6 DAMARIS PRISCILA LOBATO DE SOUSA 7,1

134º 160.264-0 RENATA LIMA ESPIRITO SANTO 7,1

135º 178.489-7 ARIELY SILVA DA COSTA 7,1

136º 160.461-9 ANNA VERENA ALVES TUMA 7,1

137º 166.371-2 JORGE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA 7,1

138º 142.864-0 DANIELLA CAROLINE FERREIRA CARDOSO CARVALHO 7,1

139º 176.481-0 AMANDA LEÃO ROCHA PIMENTEL 7,1

140º 146.385-3 FRANCE MARY ROCHA FERREIRA 7,1

141º 160.964-5 FERNANDA DO VALE FERNANDEZ 7,1

142º 147.194-5 ALCIONE CAROLINE GOMES BISPO DA SILVA FERRER 7

143º 174.585-9 TATYANE RABELO PALHETA 7

144º 157.578-3 JULIANA FONTINELE NOGUEIRA 7

145º 163.820-3 FÁDIA SOUSA FÉLIX NAUAR 7

146º 152.010-5 VERENA VON LOHRMANN CRUZ ARRAES 7

147º 171.075-3 JULIANA MERLIN VIANA 7

148º 155.669-0 MARLIO TAVARES FERREIRA 7

149º 181.349-8 MARIANA DE FRANÇA PORTO 7

150º 149.150-4 JESSICA SILVA MOREIRA 7

151º 157.135-4 KALINDE RÊGO VON LOHRMANN 7

152º 175.831-4 RAQUEL BRAGA VIEIRA 7

153º 157.657-7 HENRIQUE INSAURRIAGA ANTUNEZ 7

154º 165.114-5 ROSETE REBELO SANTANA 7

155º 150.224-7 CÁSSIA RAFAELA SOARES SOUSA 7

156º 140.115-7 LEANDRA ELIANE COSTA PINHEIRO 7

157º 156.698-9 TUANE DE OLIVEIRA COSTA 7

158º 162.416-4 BRUNA FABRINI QUEMEL DE AQUINO 7

159º 147.903-2 CARINA AMARAL DA LUZ 7

160º 166.890-0 WELINGTON KENNEDY SANTOS BENTO 7

161º 173.025-8 GABRIELA CLARISSA TEIXEIRA BARROS 6,9

162º 162.745-7 AURELIANO DOURADO AROUCHA 6,9

163º 164.240-5 FERNANDO CAMPOS DE ARAUJO 6,9

164º 178.992-9 JHONATA SCERNI GONDIM COSTA 6,9

165º 178.699-7 EVERTON SAVIO DE MORAIS OLIVEIRA 6,9

166º 150.668-4 BÁRBARA LUARA CAMPOS DA CRUZ 6,9

167º 149.389-2 CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS 6,9

168º 173.663-9 GLAUCIANE COSTA CARVALHO 6,9

169º 172.069-4 TIAGO DE MOURA PEREIRA 6,9

170º 171.952-1 YURIKA TOKUHASHI OTA 6,9

171º 163.571-9 NICIANNE BENEDITA PORTILHO GOMES 6,9

172º 152.537-9 ANNA PAULA ANDRADE RÔLO 6,9

173º 143.275-3 TACIANA KATHELEEN DE ALMEIDA SANTANA 6,9

174º 165.169-2 ICARO CAHU MACARIO 6,9

175º 153.191-3 ALEX RODRIGO DE FARIAS FERREIRA 6,9

176º 182.219-5 ÁTILA ARAUJO MILHOMEM 6,9

177º 161.996-9 NÁDIA CAVALCANTI DA ROCHA RODRIGUES 6,9

178º 156.541-9 MARCOS ANTONIO AMORIM LEMOS 6,9

179º 100.442-5 ANDERSON LUIZ PRESTES DE SOUSA 6,9

180º 168.887-1 NAYANE MEIRELES COSTA BRITO 6,9

181º 149.094-0 CRISTHIANE BARBOSA DE ASSUNÇÃO 6,9

182º 156.568-0 GETULIO CORREA BULHOES 6,9

183º 141.179-9 KLERBEETH DE MENESES 6,9

184º 164.239-1 EDERSON CHARLES DA SILVA GOMES 6,8

185º 147.504-5 ERIKO HENRIQUE PINTO ARAUJO 6,8

186º 151.490-3 WLADIMIR DE FARIAS MELO 6,8

187º 159.207-6 JOACI ALENCAR DE MENEZES 6,8

188º 180.144-9 LISANDRA ARAUJO RUFINO 6,8

189º 178.615-6 PEDRO CESARIO DA ROCHA 6,8

190º 173.542-0 YGOR LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 6,8

191º 153.104-2 NICOLE BRANDHUBER HECK 6,8

192º 181.970-4 LILIAN DE SOUZA DO CARMO 6,8

193º 166.828-5 LEONARDO TELES PALMELA DE AGUIAR 6,8

194º 185.735-5 JAQUELINY MEDEIROS DA SILVA TRINDADE 6,8

195º 169.770-6 ARGEMIRO DOS SANTOS JUNIOR 6,8

196º 169.086-8 THIAGO DA SILVA SANTOS 6,8

197º 177.837-4 DIEGO DOS SANTOS MENEZES 6,8

198º 147.136-8 MAURÍCIO FERRER DE MORAIS NETO 6,8

199º 152.497-6 ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 6,8

200º 159.395-1 ALINE CARDOSO DE ARAÚJO 6,8

201º 148.618-7 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA SILVA 6,8

202º 182.595-0 LUCIANE DA CONCEIÇÃO COSTA 6,8

203º 152.339-2 RONALDO JOSE CUNHA DOREA FILHO 6,8

204º 162.875-5 AUREA MAURA ARAUJO BRANDAO DA COSTA 6,8

205º 180.352-2 MARIZA OLIVEIRA BARBOSA 6,7

206º 159.414-1 SARAH AUGUSTA BRAGA 6,7

207º 183.658-7 FERNANDA AGUIAR FONSECA 6,7

208º 176.427-6 SUELLEN DE CARVALHO DE SOUSA 6,7

209º 154.117-0 DANIELLA LUZ DE SOUZA 6,7

210º 101.973-2 LUCAS FERNANDES TAVARES 6,7

211º 167.786-1 RAFAEL BUCAR NUNES 6,7

212º 182.104-0 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA 6,7

213º 171.340-0 JOÃO CARLOS CAMPOS LEME DE OLIVEIRA 6,7

214º 175.841-1 HELIO BARBOSA DA SILVA NETO 6,7

215º 160.891-6 CLARIANE CECILIA BARROSO PANTOJA 6,7

216º 157.136-2 ANDREZZA KARLA COSTA DE SOUZA 6,7

217º 175.730-0 PEDRO LUCAS DE SOUSA VAZ 6,7

218º 153.851-9 DAVID RAMALHO DE ARAUJO LEITE 6,7

219º 177.466-2 PAULIANE DA SILVA FREITAS 6,7

220º 153.292-8 CAMILA SILVA CORREA 6,7

221º 145.701-2 GABRIELLA LACERDA FIGUEIREDO 6,7

222º 170.062-6 TÁSSIO RAFAEL DA SILVA RODRIGUES 6,7

223º 143.088-2 HIGOR ALMEIDA DAMASCENO 6,7

224º 174.347-3 LIVIANE COHEN ASSUNCAO 6,7

225º 186.769-5 BARBARA CORREA LIMA 6,7

226º 167.620-2 TOM JHORAMY OLIVEIRA DA ROCHA 6,7

227º 144.943-5 CARLOS RAFAEL NERY SILVA 6,7

228º 153.090-9 PAULO ROBERTO CARDOSO SOUSA 6,7

229º 159.644-6 LARISSA RAMOS DE ARAUJO 6,7

230º 140.798-8 IVERSON LEANDRO DA SILVA LISBÔA 6,7

231º 177.044-6 JÉSSICA DE ALMEIDA GONÇALVES 6,7

232º 167.993-7 BRUNO LEONARDO SOUSA MOURA 6,7

233º 161.770-2 EUGÊNIE BEATRIZ ALMEIDA ROCHA 6,7

234º 181.133-9 ILDSON ROSEMBERG ALVES DE SOUZA 6,7

235º 166.564-2 AMANDA SOARES DANTAS FARIA 6,7

236º 141.312-0 WASHINGTON LUIZ RODRIGUES AGRA JUNIOR 6,7

237º 151.120-3 FÁTIMA MYRCEA TEIXEIRA BATISTA 6,7

238º 162.172-6 ALEXSANDRO RAMOS DANTAS 6,7

239º 168.549-0 HELIANE NUNES PIZA 6,7

240º 184.117-3 LAIS BEZERRA DE LIMA 6,7

241º 150.785-0 JOSÉ WILSON SANTOS LIRA 6,7

242º 140.829-1 MARCOS KENEDY CARDOSO DA SILVA 6,7

243º 163.776-2 ERIKA DE BABILONIA RIBEIRO DOS REIS WANZELER 6,7

244º 171.721-9 PAULA OLIVEIRA MAZZINI DA CUNHA 6,7

245º 174.796-7 MARIA JULIANA CARVALHO CAVALCANTE 6,7

246º 179.664-0 THIAGO MELO BRITO DE QUEIROZ 6,6

247º 177.489-1 CARLOS ALBERTO PORTELA 6,6

248º 161.232-8 TALITA GOES ARANTES MOTA 6,6

249º 102.519-8 SMITH VELOSO LEITE 6,6

250º 168.857-0 NARCISIO FERREIRA CRUZ 6,6

251º 168.337-3 LUCAS NAHUM DA TRINDADE 6,6

252º 141.774-6 FRANCISCO LEONARDO BEZERRA CAVALCANTI

FIORENTINO 6,6

253º 100.645-2 RAFAELA CARNEIRO DOS SANTOS 6,6

254º 155.571-5 MARIO LUCIO CONTE MONTEIRO 6,6

255º 145.856-6 ODNALRO DO CARMO DA SILVA VILHENA JUNIOR 6,6

256º 153.860-8 JULIANO DA SILVA 6,6

257º 179.407-8 PAULO ANDRÉ FERREIRA DA SILVA 6,6

258º 140.850-0 ISAAC MATIAS DOS SANTOS [DEFIC.] 6,6

259º 143.267-2 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 6,6

260º 162.883-6 CYBELLE DE OLIVEIRA MOTA 6,6

261º 175.962-0 DIANE MARIA MAUÉS VIANA CASANOVA 6,6

262º 161.035-0 MARCOS FELIPE MOURA SOUSA 6,6

263º 163.056-3 LETÍCIA MOREIRA SANTOS SAMPAIO 6,6

264º 172.479-7 ANTONIO SÉRGIO DA COSTA ANJOS JUNIOR 6,6

265º 153.923-0 ANDRESA SOUZA COSTA 6,6

266º 176.908-1 WILLIAM KOSHU IGARASHI LEMOS 6,6

267º 143.731-3 RENANN VITTORAZI DE ARRUDA 6,6

268º 164.403-3 MARINA PAIVA PINTO 6,6

269º 143.125-0 PEDRO HENRIQUE CARDOSO OLIVEIRA 6,6

270º 165.047-5 NATASHA DE FÁTIMA SILVA REIS 6,6

271º 160.116-4 CHARLES VINICIUS SOUZA DE CASTRO 6,6

272º 157.945-2 GUSTAVO CARVALHO DE FREITAS 6,6

273º 154.782-8 RAFAEL BARBOSA DE JESUS 6,5

274º 153.757-1 SIMONE DE FATIMA DE ALBUQUERQUE SANTA ROSA 6,5

275º 175.288-0 HELENIZE HELENA DOS SANTOS SOARES 6,5

276º 166.675-4 ANNA BEATRIZ ASSIS GOMES NEGREIROS 6,5

277º 184.606-0 FERNANDO ANTERO DE SOUSA SOBRINHO 6,5

278º 145.784-5 KRISTIANE MAIA GLUCK PAUL 6,5

279º 156.883-3 PAMELLA SANDY PAIXAO DOS REMEDIOS 6,5

280º 157.149-4 FRANCISCO VICENTE FELICIANO ALENCAR 6,5

281º 179.203-2 CARLA MENDES DA MOTTA 6,5

282º 141.181-0 LORENA MAGALHAES NAVARRO 6,5

283º 144.963-0 MARIA JOSÉ DA SILVA ANDRADE 6,5

284º 146.418-3 MARA TAVARES MARTINS 6,5

285º 140.895-0 DANILO GUSTAVO LOPES LOBATO 6,5

286º 101.285-1 CARLOS CRISTIANO DO RÊGO RAIOL 6,5

287º 150.953-5 EDUARDO MARTINS RODRIGUES NETO 6,5

288º 159.850-3 REJANE LIMA 6,5

289º 176.561-2 ISADORA ARÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS 6,5

290º 166.018-7 RODRIGO SILVA JORDAO 6,5

291º 177.562-6 CRISTIANE VEIGA COSTA 6,5

292º 178.364-5 KARLA ASSEF SANTIAGO 6,5

293º 174.115-2 NANDA PRISCILA MACHADO PINGARILHO 6,5

294º 166.364-0 IZABEL MONTE SOARES 6,5

295º 147.785-4 MARCELA DEL SANT SILVA 6,5

296º 177.349-6 MARCELO FRANCISCO TEOTONIO OLIVEIRA 6,5

297º 156.986-4 MAÍRA MARIA RABELO PINTO 6,5

298º 101.158-8 PEDRO VICTOR CHAGAS FERREIRA 6,5

299º 159.982-8 CACIANE DE PAULA ZANINI 6,5

300º 184.610-8 THIAGO TADEU DE AMORIM CARVALHO 6,5

301º 174.052-0 PEDRO MARCOS DOS SANTOS NETO 6,4

302º 178.295-9 RENATA MOREIRA LIMA RIBEIRO 6,4

303º 144.435-2 LANA PATRICIA MONTEIRO DE SOUZA 6,4

304º 151.393-1 CARLOS MÁXIMO GONÇALVES GUEDES 6,4

305º 171.871-1 LARISSA DA SILVA CRISTOVAM TEIXEIRA 6,4

306º 160.846-0 TABATA KRISOVA DIAS LEITE 6,4

307º 156.797-7 ANA PATRICIA AQUINO DE OLIVEIRA 6,4

308º 168.795-6 NATIELE DOBROVOSKI NASCIMENTO 6,4

309º 167.052-2 SIMONE MENDONÇA DA SILVA 6,4

310º 156.273-8 BRUNO ROGÉRIO MOREIRA TEIXEIRA 6,4

311º 158.568-1 KAREN FREITAS RODRIGUES 6,4

312º 151.072-0 PAULO ROBERTO DE SOUZA SANTOS 6,4

313º 169.668-8 JARBAS RODRIGUES DE SANTANA 6,4

314º 151.325-7 DANIEL DE OLIVEIRA SILVA 6,4

315º 183.095-3 CLARISSA DE BRITO PEREIRA 6,4

316º 165.035-1 MARCIO FABIO NUNES DA SILVA 6,4

317º 100.599-5 CARLOS FREITAS CARDOSO 6,4

318º 172.050-3 MARCOS FABRÍCIO ALENCAR GONÇALVES 6,4

319º 159.316-1 GILDEMAR SIMPLICIO GOMES 6,4

320º 173.593-4 LEILA CHRISTIANE VALADARES PINTO 6,4

321º 158.424-3 DIANA NUNES DE OLIVEIRA 6,4

322º 174.581-6 JAIRO DOS SANTOS RODRIGUES 6,4

323º 140.979-4 CARIME MIRANDA ABDON 6,4

324º 174.753-3 NATAN LUIZ BARBALHO FERREIRA 6,4

325º 155.200-7 DÉBORA POLLIANA NEVIS PEREIRA 6,4

326º 185.562-0 CESAR AUGUSTO SILVA 6,4

327º 176.618-0 ALLAN MIRANDA DUTRA 6,4

328º 100.617-7 GISELE CRISTINA DA SILVA 6,4

329º 181.077-4 LUCIANA MORAES DE CARVALHO 6,4

330º 169.907-5 JOAO MARIA DA SILVA 6,3

331º 146.370-5 AÉRICA MARIA VIEIRA DA COSTA 6,3

332º 144.625-8 IDVAM MIRANDA DE SOUSA 6,3

333º 167.578-8 JORCIENE FERREIRA ASSUNCAO 6,3

334º 174.815-7 TÊMIS AISSA SILVA DE OLIVEIRA 6,3

335º 101.096-4 DANIEL LUCAS DUARTE DA SILVA 6,3

336º 144.332-1 SIMONE CRISTINA LOPES PEREIRA 6,3

337º 151.022-3 ALICE DOS SANTOS MACHADO 6,3

338º 148.114-2 CLÉO ANDESON SOUSA FERREIRA 6,3

339º 182.949-1 JEAN CARLOS PINHEIRO FERREIRA 6,3

340º 173.321-4 CESAR SOUZA DE SOUSA 6,3

341º 144.217-1 JOSEANNE SANTOS SOZINHO 6,3

342º 169.192-9 ROSIANE PESSOA VIEIRA 6,3

343º 185.248-5 RAKI MOHAMAD SHARIF SEGUNDO 6,3

344º 171.718-9 MARYELLI BARBARA DOS SANTOS BARBOSA 6,3

345º 149.170-9 WICTOR ZUMACK SALLES 6,3

346º 100.024-1 ADRIANO GÁBRIO NASCIMENTO DIAS 6,3

347º 155.021-7 EDILENE DO CARMO MORAES 6,3

348º 172.973-0 MARCINATO MACÊDO FERREIRA 6,3

349º 140.400-8 ANA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA 6,3

350º 161.203-4 BIANCA BERNARDES DE MORAES 6,3

351º 166.611-8 LETÍCIA BEQUER ANDRADES DA SILVA 6,3

352º 184.237-4 MAYDA RIBEIRO DE JESUS 6,3

353º 179.332-2 GLAUDSON WAGNER DE ALCANTARA MARQUES 6,3

354º 161.115-1 MÁRIO RONALDO LIMA PINHEIRO JÚNIOR 6,3

355º 102.564-3 CARLOS EDUARDO AMANAJÁS SOARES 6,3

356º 158.945-8 MARCELO SOUSA DE OLIVEIRA 6,3

357º 184.004-5 ADÃO MAXMILIANO DE SOUZA REGIS 6,3

358º 166.146-9 ALESSANDRA RIBEIRO INSABRALD 6,3

359º 140.690-6 JEFFERSON SILVA BOCCHIO 6,3

360º 177.575-8 MATTHEWS GOMES DE FREITAS 6,3

361º 171.427-9 TAINÁ PICANÇO NERI NONATO 6,3

362º 183.766-4 PRISCILA MAGALHÃES DE CARVALHO 6,3

363º 162.420-2 CHRISTIANNE CARVALHO DE MESQUITA 6,3

364º 171.233-0 MARIANA CRISTINA GRITZENCO DOS SANTOS 6,3

365º 172.521-1 GRACE KETHELLEN LINHARES SANTOS PORTO 6,3

366º 157.747-6 RENATA ALMEIDA MORAES 6,3

367º 157.311-0 LORENNA DO AMARAL SILVA 6,3

368º 156.144-8 POLINE CRISTINE ARAGÃO DE ARAÚJO SOUSA 6,2

369º 174.546-8 GEORGE MARCEL DE OLIVEIRA SOUZA 6,2

370º 157.864-2 KADSON OLIVEIRA DA SILVA 6,2

371º 180.086-8 ALINE ELISA DE SOUSA SILVA 6,2

372º 149.658-1 ARMANDO SERRANO PEREIRA 6,2

373º 171.411-2 ERBSON RIBEIRO DOS SANTOS 6,2

374º 169.169-4 KAROLINEY DE AGUIAR BRASIL 6,2

375º 174.029-6 PATRICIA LUIZA WERNECK HANNEMANN 6,2

376º 149.911-4 VANESSA DA ROCHA CARNEIRO MONTEIRO MELGAÇO 6,2

377º 145.249-5 JULIANA DO VALE BATISTA 6,2

378º 178.773-0 EMMELY FERNANDES LEANDRO 6,2

379º 140.510-1 HALYNE CRISTINA GUEDES SILVEIRA 6,2

380º 143.145-5 KELLY CRISTINA BARROS CASTELO BRANCO 6,2

381º 148.104-5 ANDRESSA LIMA CARDOSO 6,2

382º 170.686-1 ADRIELLY FIGUEIREDO MAIA 6,2

383º 167.168-5 SIMONE QUARESMA FERREIRA 6,2

384º 144.650-9 RENAN DE OLIVEIRA DINIZ 6,2

385º 142.234-0 LAYSE CORREA DE MORAES 6,2

386º 179.993-2 ODILON CAETANO SILVA JUNIOR 6,2

387º 172.300-6 ARYELLA GRISOLIA COSTA 6,2

388º 172.551-3 HEITOR VINICIUS BARROS DA CRUZ 6,2

389º 169.852-4 NEWTON SUASSUNA DA SILVA NETO 6,2

390º 144.628-2 SARAH OLIVEIRA RAMOS 6,2

391º 150.527-0 ISABEL CRISTINA MATOS DE CARVALHO 6,2

392º 182.096-6 MARCELO DE LIMA VIEIRA 6,2

393º 155.288-0 SAMELA DE ABREU CAVALCANTE 6,2

394º 101.512-5 JANAINA VALENTE PEREIRA SILVA 6,2

395º 147.556-8 KLEYCE STEFANY DO COUTO LEITE 6,2

396º 172.297-2 ANA AUGUSTA PINHEIRO SA 6,2

397º 183.985-3 TIAGO COSTA DO NASCIMENTO 6,2

398º 171.321-3 SOSTENY JOAQUIM DA SILVA NETO 6,2

399º 156.936-8 FABIO GIRARD DE ALMEIDA SOUSA 6,2

400º 152.940-4 FRANCISCA CHARLLENE DA LUZ VIANA 6,2

401º 141.208-6 LUIZ CESAR GOMES PIMENTA 6,2

402º 171.515-1 ELLEN ROBERTA FONSECA MAGALHAES 6,2

403º 166.682-7 ANDREIA DOS SANTOS SILVA 6,2

404º 146.629-1 LERIKA DO AMARAL POLL 6,2

405º 158.159-7 LUAN MADSON LADA ARRUDA 6,2

406º 186.148-4 THIAGO BEZERRA NOLETO 6,2

407º 169.204-6 ALAN KLINSMANN SOUSA FERREIRA 6,2

408º 146.027-7 KAMILA PORTILHO KAWAI 6,1

409º 181.268-8 ANA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA 6,1

410º 176.059-9 FELIPE BARILE DA SILVA 6,1

411º 169.140-6 CARLOS ANDREY ALMEIDA RIBEIRO 6,1

412º 165.069-6 PAULO MATHEUS DE SOUZA HOLANDA 6,1

413º 174.650-2 IRAKITAN DA SILVA E SILVA 6,1

414º 146.085-4 DEON DENNER SILVA DE OLIVEIRA [DEFIC.] 6,1

415º 172.541-6 LANA CLAUDIA LUCENA DA CUNHA 6,1

416º 183.102-0 ALVARO LUIZ PEREIRA JUNIOR 6,1

417º 158.390-5 CATIANE DE SOUSA TELES 6,1

418º 169.809-5 JOSÉ ALBERTO PIRES NETTO 6,1

419º 151.655-8 LIDINEIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 6,1

420º 166.042-0 THALES CRISTIANO MELO DE OLIVEIRA 6,1

421º 178.794-2 RONEY JACKISON FERREIRA DE JESUS 6,1

422º 172.780-0 ELZA LUCIMARA ALBUQUERQUE DEL CASTILO 6,1

423º 140.603-5 MICHELE SARAIVA DE CASTRO 6,1

424º 180.044-2 RONNAN RERYSSON LIMA NASCIMENTO 6,1

425º 153.063-1 NAHUM NASCIMENTO DA SILVA 6,1

426º 167.151-0 LARISSA ZANELLA CELLA POTIGUAR 6,1

427º 140.969-7 DENNISON LOUREIRO PACHECO 6,1

428º 155.032-2 MONNIKE DA COSTA REBOUÇAS 6,1

429º 146.164-8 PAULO HENRIQUE MEDEIROS 6,1

430º 148.974-7 MARCO ALCANTARA DE OLIVEIRA 6,1

431º 170.068-5 MARCO ANTONIO GUIMARAES MORAES 6,1

432º 172.451-7 ISAN CUNHA DA SILVA FILHO 6,1

433º 187.110-2 ALEXANDRE DE JESUS LOPES 6,1

434º 152.791-6 BRUNO SILVA TORQUATO 6,1

435º 159.780-9 CHRISTIANNE CASSIA MACEDO CASTRO 6,1

436º 154.065-3 DAMILA NUNES GUIDAO PICANCO 6,1

437º 103.205-4 HILDEGARD AMARAL PORTELA 6

438º 153.103-4 LÍVIA CIZOTI CECCO 6

439º 164.652-4 ALDO NETO ALVES PROPÉRCIO 6

440º 148.710-8 MAYZA DE SOUSA GUERRA 6

441º 101.488-9 ALESSANDRA FERNANDA MARTINS RODRIGUES [DEFIC.] 6

442º 173.496-2 HANDERSON DA COSTA BENTES 6

443º 181.749-3 RODRIGO DA SILVA MOURA 6

444º 173.467-9 AUISY BELARMINO SOUSA 6

445º 179.102-8 KELLY CRISTINE SIRIANO DE OLIVEIRA CASTRO 6

446º 146.362-4 ROGERIO VELASCO OLIVEIRA GAMA 6

447º 171.431-7 ANDRE RICARDO REBOUÇAS SOUZA CASTRO 6

448º 146.396-9 SILVIA FRANCISCA ANTONIO FRANCO 6

449º 143.073-4 FABIANO GRATIVOL DA LUZ 6

450º 181.961-5 RENATO MAIA DA SILVA 6

451º 146.871-5 NIVIA ANNY ALBUQUERQUE AZEVEDO 6

452º 103.194-5 CYNTHIA BARROS LIMA 6

453º 175.822-5 LORENA CRISTINE LIMA MOURA 6

454º 151.499-7 LUAN GUSTAVO ZUNINO NEIRA 6

455º 140.859-3 DAVID ARRUDA DE FARIAS 6

456º 173.348-6 MARCELLO SOARES DE ARAUJO 6

457º 143.703-8 CHARLES COSTA DE OLIVEIRA 6

458º 161.416-9 JOAO LUCAS OLIVEIRA LOUREIRO 6

459º 164.966-3 PAULO SERGIO COUTINHO DE CARVALHO 6

460º 175.351-7 FRANCISCO JADIR DE SOUZA CAMPOS JÚNIOR 6

461º 180.545-2 ANDRÉ LUIZ LANDVOIGT DE JESUS 6

462º 168.175-3 DYLRIA PAULA DA SILVA MIRANDA 6

463º 167.668-7 SARA MOURA DA SILVA 6

464º 166.297-0 ANDRE FELIPE FERREIRA CORREA 6

465º 143.203-6 HYAGO MACIEL FARIAS [DEFIC.] 6

466º 168.898-7 ILNETE PAVAO SOARES 6

467º 175.569-2 DIEGO BATALHA QUARESMA 6

468º 145.131-6 WENDY MONTEIRO CARDOSO 6

469º 149.799-5 CARLENA MORAIS LIMA DE OLIVEIRA 6

470º 162.867-4 BRUNO RAFAEL LIMA PALMEIRA 6

471º 150.727-3 ELDER CORREA 6

472º 158.082-5 ITALO BENEDITA DA CRUZ MAGALHAES 6

473º 171.823-1 RENATA TRINDADE DOS SANTOS 6

474º 143.894-8 KAROLYNE CRISTINA CARVALHO DE MIRANDA 6

475º 169.599-1 CIRA NAIA CAMPOS BARBOSA 6

476º 148.610-1 JULIANA CHAVES DE LIMA 6

477º 148.189-4 DIEGO DE BARROS BORGES 6

478º 164.219-7 GEICE KELLE FERNANDES RAMALHO 6

479º 178.714-4 ORLENE RAFAELA SANTOS RODRIGUES 6

480º 169.407-3 GEANE GUEDES DE ALMEIDA SOUSA 6

481º 101.739-0 RAIZA MARTINS FONTOURA 6

482º 148.694-2 EDIENE BARBOSA MORAES 6

483º 186.793-8 MARCELO MENEGATTI 6

Cargo: S03 – PAPILOSCOPISTA

1º 153.598-6 CAMILA PONTES BRITO DA COSTA 8,9

2º 146.473-6 CARLOS ROGÉRIO DE SOUSA SILVA 7,8

3º 100.414-0 RAONI BARCELLOS GREGÓRIO PINTO 7,7

4º 149.542-9 JULIANE GUIMARÃES DA COSTA 7,7

5º 164.882-9 AMANDA DE SOUZA 7,5

6º 152.754-1 ANA CAROLINA GONÇALVES SOUSA 7,5

7º 155.768-8 RAIMUNDO TRINDADE DOS SANTOS 7,4

8º 182.136-9 RODINILSON DOS SANTOS NOGUEIRA FILHO 7,4

9º 173.120-3 ROBSON DA SILVA CARDOSO 7,3

10º 147.752-8 RODRIGO PINHEIRO SCHMIDT 7,3

11º 160.464-3 RAQUELINE SOARES CARVALHO 7,3

12º 156.724-1 ROQUE LUCAS CEDRAZ DE MENEZES 7,2

13º 171.984-0 MONICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO 7,2

14º 183.043-0 BRUNO SIQUEIRA DE SOUZA 7,2

15º 172.228-0 DANIELLE MILENE SÁ DOS ANJOS 7,2

16º 149.941-6 ARIADNE LIMA COUTO 7,2

17º 159.211-4 TULIO SOARES LEÃO 7,2

18º 145.329-7 ARTHUR AKIHIRO BABA PASTANA 7,1

19º 183.089-9 NATALIA SARAIVA GUERRA 7,1

20º 166.016-0 ARIANE SOARES MOLKE 7,1

21º 177.593-6 WANESSA PEREIRA MIRANDA 7

22º 146.684-4 FELIPE PEREIRA SALES 7

23º 101.808-6 ITAGUAI COSTA FARIA 7

24º 146.186-9 CARLOS AUGUSTO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR 7

25º 175.209-0 JOANA ANGÉLICA MAIA SALOMÃO 7

26º 158.465-0 SAIMONTON DA SILVA DANTAS 7

27º 180.518-5 DANILLA LEITE BARROS 6,9

28º 163.808-4 SIMONY BEVERLY DA SILVA GONÇALVES 6,8

29º 166.470-0 CRISLANE MIRANDA LATINHO 6,8

30º 146.319-5 BRUNO RODRIGUES VERAS 6,8

31º 163.386-4 NAIARA PEREIRA DOS SANTOS 6,8

32º 153.528-5 FREDERICO ALEXANDRE REIS SANTOS BARROSO 6,7

33º 145.695-4 LIANA GOMES MACHADO 6,7

34º 141.168-3 JOAO PEDRO RIBEIRO 6,7

35º 141.197-7 CAIO CAMPOS FERREIRA 6,7

36º 145.389-0 IVAN BANHO DE ANDRADE REIS 6,7

37º 155.464-6 FELIPE GURGEL PAULINO MURTA 6,6

38º 166.213-9 SILVIO RIBEIRO DAS MERCÊS 6,6

39º 166.690-8 WALTER OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR 6,5

40º 140.047-9 JARLES SOUSA MORAES 6,5

41º 147.150-3 GILBERTO RIBEIRO DA SILVA 6,5

42º 154.462-4 KARLA RODRIGUES RODRIGUES 6,5

43º 148.542-3 VITOR PINTO BARROSO 6,5

44º 153.892-6 MARCOS LEITE CASTRO 6,4

45º 173.406-7 JOSÉ LEANDRO SOEIRO BRAGA 6,4

46º 148.590-3 MARCUS VINÍCIUS ALVES SOARES E SILVA 6,4

47º 173.788-0 JORGE FILHO CRUZ BAIA 6,4

48º 141.087-3 PAULA ALICE CRUZ PAIVA REIS 6,4

49º 177.172-8 BRENA PELEJA VINHOLTE 6,3

50º 140.449-0 ALDEMIR RAONY DA SILVA 6,3

51º 157.722-0 CARLA GAMA DA COSTA 6,3

52º 100.818-8 CLEVERSON ALVES FERREIRA 6,3

53º 154.040-8 LUANA RENATA FREIRE DA LUZ 6,2

54º 146.043-9 JACQUELINE MALCHER BENIGNO 6,2

55º 148.473-7 GILMARA LUCIA DE NAZARETH VIANA 6,2

56º 101.888-4 RÔMULO ARTHUR MATHEWS DA SILVA 6,2

57º 146.304-7 ROBSON MASSAKI WATANABE 6,2

58º 140.493-8 ANDERSON ROBERTO MACIEL PIRES 6,2

59º 159.293-9 MÔNICA CAROLINA HENRIQUES GALENDE 6,2

60º 169.534-7 RENATA COSTA DO NASCIMENTO 6,2

61º 181.480-0 AMANDA FERREIRA RIBEIRO 6,1

62º 182.168-7 IGOR DIAS CASTELO BRANCO 6,1

63º 186.280-4 MELISSA JUNQUEIRA GATTO 6,1

64º 153.758-0 ALICE MAGALHAES SAPUCAIA 6,1

65º 171.982-3 ALEXANDRE AUGUSTO NASSAR MOURA 6,1

66º 166.773-4 JAILSON DA SILVA PEREIRA 6,1

67º 183.345-6 KELLY IOLANDA MELO MARTINS PAZ 6,1

1.2 As informações, dos candidatos que concorrem às vagas destinadas para as pessoas com deficiência, encontram-se por cargo, na seguinte ordem: classificação, número de inscrição, nome do candidato e nota, em ordem de classificação:

Cargo: S01 – INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL – IPC

1º 172.229-8 JOSÉ SONIMAR DE SOUSA MATOS JÚNIOR [DEFIC.] 7,5

2º 162.823-2 RUBENS VALOIS FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

[DEFIC.] 7,2

3º 100.535-9 CHRISTIAN PEREIRA MAGALHAES ROCHA [DEFIC.] 6,6

4º 100.657-6 TATIANE BOTELHO LISBOA [DEFIC.] 6,4

5º 147.090-6 TAYRON SOUZA DOS SANTOS [DEFIC.] 6,3

6º 101.003-4 ADAAO DOS SANTOS [DEFIC.] 6,3

7º 141.777-0 JOSÉ MARIA GOMES DE SOUZA [DEFIC.] 6,2

8º 100.530-8 GABRIEL NICOLAU RIBEIRO DA SILVA [DEFIC.] 6,2

9º 100.514-6 IVANILDO ALVES DOS SANTOS [DEFIC.] 6,2

10º 181.908-9 RENATA SILVA EVANGELISTA [DEFIC.] 6,2

11º 100.036-5 EDINALDO ARAUJO DOURADO [DEFIC.] 6

12º 175.897-7 JOAO RICARDO MACHADO MENDES JUNIOR [DEFIC.] 6

Cargo: S02 – ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL – EPC

1º 140.850-0 ISAAC MATIAS DOS SANTOS [DEFIC.] 6,6

2º 146.085-4 DEON DENNER SILVA DE OLIVEIRA [DEFIC.] 6,1

3º 101.488-9 ALESSANDRA FERNANDA MARTINS RODRIGUES [DEFIC.] 6

4º 143.203-6 HYAGO MACIEL FARIAS [DEFIC.] 6

