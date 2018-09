Polícia Civil do Ceará prende paraense acusado de matar professor em Abaetetuba (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil do Ceará por intermédio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), realizou nesta quinta-feira (13), a prisão do paraense Eduardo dos Santos Pereira, conhecido como Gonha.

Ele foi condenado a quinze anos de reclusão, em regime fechado, por ter assassinado o professor José Marcio Lobato Rodrigues em 18 de dezembro de 2009, no município de Abaetetuba e desde então se encontrava foragido da justiça.

Segundo as investigações, o suspeito teria se mudado para o Estado do Ceará com sua família, onde tentava se esquivar de todas as formas das consequências do crime e levava uma vida como se nada tivesse acontecido.

A prisão de Eduardo dos Santos Pereria aconteceu após a cooperação entre as equipes da Polícia Civil do Ceará e do Estado do Pará, onde através da investigação conseguiram a localização do acusado.

(Com informações da Polícia Civil do Ceará)

