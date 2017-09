Polícia Civil do Pará anuncia novo concurso com salário de R$ 2,7 mil

A Polícia Civil do Pará programa-se para realizar novo concurso público com 11 vagas para o seu quadro de pessoal. No momento, o órgão está em fase de escolha da banca organizadora, tanto que já foi agendada para o dia 4 de dezembro o processo licitatório na modalidade concorrência.

Consta no documento de licitação que as oportunidades serão para os cargos de técnico em gestão pública – assistente social (9), técnico em gestão pública – contador (1) e técnico em gestão de informática – engenharia de sistemas (1). Todas as posições exigem nível superior em área específica e apresentam remuneração inicial de R$ 2.727,54.

Está definido que os participantes do concurso da Polícia Civil/PA passarão por uma prova objetiva com questões de múltipla escolha a ser aplicada na cidade de Belém, capital do Estado.

O processo de seleção dos concorrentes também deve contar com teste discursivo e análise de títulos.

ÚLTIMO CONCURSO

Em 2016, a Polícia Civil do Pará abriu processo seletivo com 650 vagas para carreiras de nível superior, sendo 150 para delegado, 300 para investigador, 180 para escrivão e 20 para papiloscopista. Sob a organização da Funcab, a triagem constou de prova objetiva com 80 perguntas, peça processual, testes de capacitação física (flexo-extensão de cotovelos, abdominal, corrida de 12 minutos e natação), exames médico e psicológico, além de investigação criminal e social.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...