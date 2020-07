Polícia Civil do Pará cumpre 173 mandados em Belém, Igarapé-Miri, Abaetetuba, Barcarena e Moju

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil do Pará confirmou que deflagrou nas primeiras horas desta sexta-feira (10) operação que cumpre mais de 100 mandados de busca e apreensão e outros 73 mandados de prisão preventiva na capital e em outros quatro municípios do interior do Estado.

