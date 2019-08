Polícia Civil do Pará disponibiliza número de whatsapp para atender moradores de Belém e região

Cidadão poderá mandar mensagem à Polícia Civil do Pará por meio do app (Oswaldo Forte / O Liberal)

A partir desta quarta-feira (31), a Polícia Civil do Pará vai disponibilizar um novo serviço para orientar e tirar dúvidas do cidadão de Belém e da Região Metropolitana. É o “Alô Cidadão”. Por meio do número (91) 9 9991-0009, qualquer pessoa poderá fazer contato por meio do WhatsApp para requerer informações e dar sugestões sobre serviços prestados pela Polícia Civil, por exemplo.

A divulgação do novo serviço será feita inicialmente nos bairros abrangidos pelo Programa Territórios Pela Paz (TerPaz) do Governo do Pará: Cabanagem (Belém), Icuí-Guajará (Ananindeua), Nova União (Marituba) e brevemente no Bengui, em Belém, próximo bairro a ser atendido pelas ações do Programa.

O delegado Marco Antonio Duarte, ressalta que a iniciativa de se criar o novo serviço foi da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), setor da Polícia Civil responsável em coordenar as Delegacias e Seccionais de Polícia localizadas na capital e na região metropolitana, para atender, em um primeiro momento, Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará. O objetivo é que o serviço seja expandido para outras regiões do Estado.

Serviço: O atendimento do Alô Cidadão será feito de segunda à sexta-feira, em horário comercial (8h às 18 h). A população poderá enviar mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos. As respostas serão dadas por meio de mensagens de texto.

