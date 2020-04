Polícia Civil do Pará fecha 160 estabelecimentos que descumpriram decreto estadual

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil do Pará fechou 160 estabelecimentos no estado que não estavam seguindo o decreto estadual que prevê a suspensão de atividades não essenciais. Ao todo, 772 estabelecimentos foram fiscalizados e 38 pessoas autuadas durante a operação realizada entre os dias 7 e 14 de abril.

Polícia Civil do Pará fiscaliza estabelecimentos do estado. — Foto: Polícia Civil do Pará

