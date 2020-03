Polícia Civil do Pará suspende emissão de carteiras de identidade por 15 dias

Casos excepcionais devem passar por análise.(Foto:Reprodução)

Polícia Civil suspende emissão de carteiras de identidade em todos os postos no Pará

A Polícia Civil do Pará suspendeu, por até 15 dias, a emissão de Registro Geral de Identificação Civil (RG) em todos os Postos de Identificação da Instituição. Casos excepcionais devem passar por análise.

A medida foi publicada nesta segunda-feira (23), no boletim interno da Instituição, através da Portaria 45/2020.

O expediente administrativo nas unidades da Polícia Civil segue no horário adotado pela administração pública, em regime de escala e revezamento.

A medida tem como principal objetivo a não aglomeração de pessoas em espaços fechados para prevenir a proliferação do novo coronavírus.

Por G1 PA — Belém

23/03/2020 20h43

