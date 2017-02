Polícia civil e militar deflagram mega operação no município de Rurópolis

Na manhã de quinta-feira, 16/02/2017, foi deflagrada a Operação Cachimbão, onde policiais civis e militares prenderam RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS, vulgo “ZÉ RAIMUNDO”, um dos acusados de ser o autor do crime de homicídio dos irmãos LEONARDO NASCIMENTO ALVES e JUVENILDO NASCIMENTO ALVES, assassinados a tiros de espingarda no dia 08/12/2016, na vicinal do Cachimbão, Zona Rural de Rurópolis.



As investigações estavam sendo levantadas em sigilo há três meses. Foram requeridas uma

série de medidas cautelares em diversas residências, inclusive do suposto mandante, o qual teve sua prisão temporária decretada pelo Juiz da Comarca e se encontra foragido da polícia. A ação integrada foi coordenada pelo Delegado de Polícia Civil Dr., Ariosnaldo da Silva Vital Filho, com supervisão do Superintendente Regional do Tapajós, Dr., Vicente Ferreira Gomes.

Durante a operação, foram apreendidos cartuchos de espingarda, encontrado na casa de um dos acusados. A operação contou com a participação de 10 policiais civis e militares vinculados à Área Integrada de Segurança Pública que compõem a região do Tapajós, entre delegados, escrivães, investigadores, policiais militares da 17º CIPM de Rurópolis e da Promotora de Justiça Dra., Mariana Dantas. Participaram da operação os delegados Cleber Pascoal, da cidade de Placas, Conrado Wolfring da 19ª Seccional de Itaituba, Ariosnaldo Vital Filho, de Rurópolis, investigadores Valdinei Lobo, Anderson Pedroso, Vanderlandio Sena, Antônio Lira e do escrivão Raimundo Carvalho Neto, bem como dos atuantes policiais militares Tem. Marlos James, Antônio Sousa, Alckcharles, Roberto Oliviera, Vander Lúcio, José Ivanilson Sousa e Willhison Santos.



De acordo com delegado Vicente Gomes, a operação policial teve um saldo positivo, em que foram cumpridos cinco mandados de Buscas e Apreensões expedidos pelo juiz criminal, Vilmar Durval Macedo Junior, em locais que estavam sob investigação policial há algum tempo. Raimundo Costa dos Santos já está recolhido à disposição da justiça. As diligências continuam para efetuar a prisão do foragido e outras operações devem ser deflagradas no combate a redução da criminalidade, seguindo diretrizes do delegado-geral, Rilmar Firmino de Sousa, e do diretor de Polícia do Interior, delegado João Bosco Rodrigues.

