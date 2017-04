Polícia Civil em Santarém divulga retrato falado de suspeito de roubos em Rurópolis

Imagem tem 70% de semelhança com a fisionomia real do criminoso. Criação do retrato foi baseado em informações das vítimas e peças do banco de dados policiais.

A Diretoria de Identificação Regional de Polícia Civil em Santarém, no oeste do Pará, concluiu e divulgou o retrato falado de um suspeito de praticar roubos no município de Rurópolis. De acordo com a polícia, a imagem tem 70% de semelhança com a fisionomia real do criminoso.

O levantamento das características faciais e antropométricas (medidas do corpo) foi baseado em informações repassadas pelas vítimas e peças do banco de dados policiais.

As características do suspeito de sexo masculino são: cor de pele negra, cabelo curto/preto, olhos grandes, redondos e castanhos claros. O nariz é alongado e chato, lábios médios e rosto oval. A estrutura corporal é magra, com altura de aproximadamente 1,65m e idade de 30 anos.

Conforme o delegado de Rurópolis, Ariosnaldo da Silva Vital, o recurso é uma maneira da população ajudar na localização e captura do criminoso. Ele ressalta que no momento da denúncia é preservada a identidade do denunciante. Os números disponíveis para denúncias são: 3543 1811 (Polícia Militar) e 3543 1451 (Polícia Civil).

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...