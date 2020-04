Polícia Civil encontra corpo de jovem esquartejada após sete dias de buscas em Tucuruí, no PA

(Foto:Reprodução) -O corpo da vítima foi separado em várias partes e escondidos pela cidade como forma de dificultar o trabalho da polícia.

A Polícia Civil prendeu em Tucuruí, sudeste do Pará na manhã de segunda-feira (13), quatro homens suspeitos de assassinar uma jovem de 17 anos. A jovem foi encontrada morta, esquartejada pela polícia após sete dias de buscas.

Segundo a polícia, crime ocorreu na madrugada do dia 5 de abril em uma casa no bairro Beira-rio, em Tucuruí e contou com a participação de pelo menos sete pessoas, sendo quatro maiores de idade e três adolescentes. Ainda segundo a polícia a vítima possuía ligações com uma facção criminosa e teria sido descoberta pelos assassinos que tinham também ligação com uma facção rival.

A jovem foi executada, filmada e fotografada pelos presentes no local. Após o crime, o corpo da vítima foi separado em várias partes e escondidos pela cidade como forma de dificultar o trabalho da polícia. A Polícia Civil localizou as partes do corpo da jovem que ainda estavam escondidos numa região de mata.

Ainda estão foragidos, Vitor Santiago da Silva Alencar de 18 anos, Rodrigo Trindade de Freitas, 20 anos e o líder do bando, o Deivison Santos da Silva, 24 anos. A Polícia Civil solicita que qualquer pessoa que tenha conhecimento do paradeiro desses criminosos denuncie anonimamente a localização deles para que possam responder perante a Justiça pelos seus atos.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...