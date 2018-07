Policia Civil faz apreensão de mais de 300 kg de Cocaína e Aeronave

Foto Por: PJC MT- Em um trabalho conjunto as Policiais judiciarias Civil de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade apreendeu na manhã desta terça feira (17) cerca de 300 kg de cocaína.

Os entorpecentes foram encontrados em uma Aeronave que fez pouso forçado na zona rural do município de Vila Bela conhecida como comunidade Gazana.

De acordo com informações da Policia, uma ligação anônima informou que um avião Bi-Motor acabou fazendo pouso forçado em uma fazenda durante a madrugada. De imediato os policiais Civis de Pontes e Lacerda foram até o local e constataram a veracidade do fato.

Dois suspeitos de nacionalidade Boliviana foram detidos e levados para a delegacia de Policia Civil de Pontes e Lacerda. Foram apreendidos 329 kg de cocaína refinada que estavam divido em 329 tabletes. Segundo informações os entorpecentes seriam levados para o exterior.

Durante as investigações foi possível localizar outra quantidade da droga que já havia sido retirada do avião e levada para uma fazenda vizinha.

Publicado em: 18/07/2018 ás 17:09:00/Autor: TVCO Fonte: TVCO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...