Polícia Civil faz diligências para encontrar empresário desaparecido desde a tarde deste sábado (30)

Horas depois, o carro dele foi encontrado no bairro do Paar, em Ananindeua.(Foto:Reprodução)

Desde a tarde do último sábado (30), Paulinho Paulo Pinheiro de Souza, conhecido como “Paulinho Macaíba”, 66 anos, empresário e sócio de uma loja de materiais de construção, em Ananindeua, está desaparecido. Ele sumiu desde que saiu do empreendimento para ir jogar bola, no Distrito Industrial, bairro que fica no mesmo município, mas lá não apareceu.

Segundo informações da Polícia Civil, horas mais tarde, no mesmo dia, o carro de Paulinho foi encontrado no bairro Paar, em Ananindeua. Equipes da Polícia Civil realizam diligências em busca dele. A família registrou boletim de ocorrência na seccional da Cidade Nova.

Quem tiver informações pode acionar as Polícias Civil e Militar pelo telefone 190. A família divulga o desaparecimento com fotos de Paulinho de Souza também pelas redes sociais. E faz apelo para quem puder colaborar com alguma informação pelo telefone (91) 98100-9008.

`Por:ORM/Cleide Magalhães

01.12.19 14h20

