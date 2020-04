Polícia Civil fecha igreja que fazia culto presencial no Jurunas, em Belém

Polícia Civil fechou igreja evangélica que realizava culto presencial sem as medidas de prevenção a Covid-19 no bairro do Jurunas, em Belém — Foto: Polícia Civil

Local estava com aglomeração de 20 pessoas sem máscaras e não respeitando o distanciamento de segurança, medidas que correspondem ao combate à Covid-19.

A Polícia Civil fechou uma igreja evangélica que realizava culto presencial, neste domingo (27), no bairro do Jurunas, em Belém. No local, os policiais flagraram aglomeração de 20 pessoas sem máscaras e não respeitando o distanciamento de segurança, medidas que correspondem ao combate à Covid-19 no Pará.

De acordo com o delegado Almir Alves, o responsável pelo evento foi orientado a não abrir a igreja novamente caso contrário seria conduzido à delegacia. Além da intervenção no templo religioso, a polícia também fiscalizou outros 99 estabelecimentos na região metropolitana de Belém

Em todo o estado já foram realizadas 190 operações de fiscalização a estabelecimentos do dia 7 a 26 de abril. Até o momento, a ação resultou em 4.335 estabelecimentos fiscalizados, 262 fechados, 158 notificados e 52 autuados.

Interior

No domingo, a polícia militar apresentou na delegacia de Tomé-Açu um homem que descumpriu o decreto estadual. Ele é proprietário de um bar que estava funcionando normalmente no bairro Água Branca, zona rural do município. O empresário assinou termo circunstanciado de ocorrência e em seguida foi liberado.

Em Parauapebas, a policia registrou caso de descumprimento de medida sanitária preventiva. A ocorrência aconteceu em uma residência participar, na noite do último sábado (25). A equipe de policiais civis estava em rondas pela cidade quando detectou uma festa, com música em alto volume. O dono da residência autorizou a entrada dos policiais no local e foi identificado que havia mais de 15 pessoas reunidas. O proprietário foi encaminhado à unidade policial.

