Polícia Civil indicia empresário por desmatamento e extração ilegal de madeira em Conceição do Araguaia

(Foto:Reprodução)-Homem contratava trabalhadores locais para derrubar árvores usando tratores

A Polícia Civil detectou, na tarde desta terça-feira (03), uma área de desmatamento ilegal em fazenda, em Conceição do Araguaia, sudeste do Pará. O empresário André Machado da Silva, proprietário da fazenda, foi indiciado por violar crimes ambientais previstos nos artigos 39, 40, 46 e 51, da Lei n. 9.605/98, os quais somando as penas dos delitos praticados, pode atingir até dez anos de prisão.

O desmatamento ilegal foi feito usando a técnica “arrastões de mata” realizados por trator, utilizando-se de motosserra no corte de árvores. A ferramenta foi aprendida pela Polícia Civil, por não constar o registro ou licença no órgão competente. Ainda de acordo com a Polícia Civil, vários tipos de madeira eram exploradas ilegalmente, tais como amescla-aroeira, amarelão, orelha de macaco, entre outras. Após a derrubada, a matéria-prima era colocada em depósito para serem transformadas em estacas.

Conforme o delegado Geordan Rodrigues, responsável pelo caso, ”o empresário se utilizava da contratação de funcionários de baixa instrução, lavradores da região, para executar o serviço sob seu comando, pagando o valor de dois reais por estaca, nesse procedimento de industrialização”.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...