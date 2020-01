Polícia Civil intima Eduardo Costa para depor sobre ameaças de morte à ex-noiva Victória Villarim

Policiais Civis entregaram intimação para funcionário de Eduardo Costa. (Foto:Reprodução TV Globo)

A Polícia Civil de Minas Gerais esteve na manhã desta quarta-feira (8) na casa do sertanejo em Belo Horizonte

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais esteve na manhã desta quarta-feira (08) na residência do sertanejo Eduardo Costa, no bairro Bandeirantes, em Belo Horizonte. Os policiais foram intimar o cantor para depor no processo ameaça de morte feitas contra a ex-noiva, a modelo Victória Villarim, e o seu novo namorado, o cantor Clayton, que era amigo íntimo e afilhado musical do sertanejo.

Em nota, a assessoria do artista disse que o “cantor Eduardo Costa está à disposição da justiça para prestar todos os esclarecimentos sobre os últimos acontecimentos que só chegaram ao seu conhecimento, na data de ontem (07), através da mídia. Uma data já foi marcada e o cantor se apresentará para prestar o depoimento. Por orientação dos advogados de Eduardo, a data e o local não serão divulgados”.

Segundo informações do portal G1, Eduardo Costa não estava em casa no momento da intimação, que foi entregue a um funcionário. O homem não soube dizer se o cantor está na capital mineira. O depoimento de Costa deve ocorrer no dia 15 de janeiro. Os policiais da Delegacia Adjunta ao Juizado Especial Criminal foram até a casa da família do cantor Clayton, que fica na orla da Lagoa da Pampulha. Como não havia ninguém neste endereço, a intimação não pode ser entregue.

AMEAÇAS – Na última terça-feira, dia 7, o cantor confirmou que um áudio com ameaças foi enviado pelo irmão Weliton Costa para o casal. Weliton também usou as redes sociais para postar fotos com armas e mensagens, que seriam intimidadoras para Victória. Antes de confirmar que o envio da mensagem, Eduardo alegou que o Whatsapp do irmão teria sido clonado e que outra pessoa poderia ter enviado a mensagem.

A situação entre Eduardo Costa, Victória Villarim e Clayton Lemos ganhou a imprensa em outubro do ano passado. Eduardo descobriu que a ex estava namorando Clayton, que era considerado amigo íntimo e afilhado musical. Após romper a amizade e a parceria profissional, Eduardo confessou a mágoa pela “traição”, de Clayton, que registrou queixa por ameaça contra o sertanejo, a partir de áudios enviados pelo irmão dele à, então, namorada

