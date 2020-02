Polícia Civil investiga denúncia de estelionato e falsificação no Ciretran de Ourilândia do Norte, no Pará

Operação policial cumpre mandados de busca e apreensão no Ciretran de Ourilândia do Norte, no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

O resultado da primeira fase da “Operação Aurum” foi divulgado nesta quinta, 13. Documentos e objetos apreendidos ainda devem passar por análise.

Foi divulgado nesta quinta (12) o resultado da primeira fase da “Operação Aurum” da Polícia Civil, que cumpriu mandados de busca e apreensão na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Ourilândia do Norte, sudeste do Pará.

Segundo a Polícia, a operação investiga denúncia de crime de estelionato e falsificação de documento público, após transferência fraudulenta de propriedade de veículo automotor.

Nesta fase, os policiais localizam e buscam apreender processos físicos para ajudar nas investigações. Os documentos e objetos foram apreendidos na última quarta (12) no Ciretran e em uma residência. Os materiais ainda devem passar por análise.

A ação foi realizada pela Divisão de Repressão à Corrupção e Desvio de Recursos Públicos, da Diretoria de Combate à Corrupção (Decor).

Segundo o delegado Herbert Renan Souza, as apreensões devem “fortalecer as investigações que continuarão até que se chegue à autoria do fato”.

