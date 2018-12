Polícia Civil investiga desvios de recursos públicos e corrupção no sudeste do Pará

Foram realizadas buscas e apreensões no órgão de trânsito do município — Foto: Reprodução/Polícia Civil

Os autores dos fatos criminosos serão indiciados onde serão apontados a materialidade e autoria dos crimes.

A Polícia Civil realizou na manhã desta quarta-feira (5), uma operação contra desvios de recursos públicos e corrupção em um órgão da prefeitura no município de Jacundá, sudeste do Pará. Foram realizadas buscas e apreensões no órgão de trânsito do municipio e em residências de servidores públicos.De acordo com a polícia, as denúncias foram realizadas pelo disque denúncia.

Ainda segundo a polícia, a partir dos elementos de prova arrecadados, os autores dos fatos criminosos serão indiciados onde serão apontados a materialidade e autoria dos crimes, assim como a participação de cada um dos envolvidos na empreitada criminosa.

A prefeitura de Jacundá esclareceu em nota que os arquivos alvos das buscas e apreensões da Operação “Inocentes”, são referentes ao período anterior da atual gestão, vinculadas ao departamento de Trânsito de Jacundá. Disse ainda que o prefeito, Ismael Barbosa, informou que assim que a prefeitura for notificada oficialmente, medidas administrativas serão tomadas.

