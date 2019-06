Polícia Civil investiga roubo de gado- produtor continua desaparecido em Novo Progresso

Fazendeiro desapareceu desde dia 04 de Junho, nunca mais foi visto, policia aponta sobrinho principal envolvido no roubo de mais de 180 cabeças de bovinos da fazenda.(Foto:Ilustrativa)

A fazenda distante 110km na vicinal marajoara, foi alvo da ação de ladrões de gado nos últimos dias. Na fazenda existiam mais de 350 cabeças de bovinos adultos e estava arrendada para o fazendeiro desaparecido.

O Fazendeiro João Batista Siqnnel de 54 anos, arrendou uma fazenda do Senhor Rogério, a ultima vez que ele foi visto foi no inicio do mês entre dias 3 e 4 de Junho na propriedade arrendada. O principal suspeito de ter participado do roubo de gado é sobrinho do fazendeiro. O Sobrinho identificado como José Juarez dos Santos, que estava hospedado em um Hotel na rua Tiradentes nº 759 no bairro Santa Luzia na cidade de Novo Progresso, ele foi visto pela ultima vez no dia 14 de Junho, já no dia 15 saiu por volta das 02hr da madrugada em um veiculo Ecosport de cor preta na companhia de Edvaldo e nunca mais foi visto.

Conforme relatos do Delegado César Macedo Faustino , responsável pelo caso, 184 (cento e oitenta e quatro) cabeças de gado roubados da fazenda foi recuperado. A policia procura pelo sobrinho da vitima e mais outras pessoas para poder elucidar o caso.

As pessoas procuradas são;José Juarez dos Santos,Edvaldo e Paraguaio estas pessoas foram vistas na propriedade onde o gado foi roubado, segundo relatos da família da vitima elas repassaram informação (mentira) que o fazendeiro estava hospitalizado na cidade e que eles estavam cuidando do gado até volta do fazendeiro João B. Signel. Conforme informações do hospital em Novo Progresso o fazendeiro nunca esteve ou procurou a unidade!

Familiares da vitima chegaram na cidade onde vieram acompanhar e buscam informações sobre o desaparecimento do fazendeiro João B. Signnel. “Eles discordam da versão da policia – para eles os dois “Tio e Sobrinho” tinham bom relacionamento”.

Esse tipo de crime tem preocupado fazendeiros que estão sozinhos (sem família) em Novo Progresso, outras pessoas já foram vitimas desta truculência , somem com o proprietário do gado e roubam.

As investigações continuam até fechamento dessa edição nenhum suspeito foi preso.

Por:Adecio Piran para o JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Todo o conteúdo áudio visual do Jornal Folha do Progresso está protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral, sua reprodução é permitida desde que citado a fonte e com aviso prévio através do e-mail adeciopiran.blog@gmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...