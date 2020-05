Polícia Civil já fiscalizou mais de 8 mil estabelecimentos em ações de combate à proliferação do coronavírus

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“A operação Lockdown está encerrada em Belém e Região Metropolitana, no entanto, os demais municípios continuarão conforme decisão dos seus prefeitos. O decreto 777 entrou em vigor ontem e dispõe sobre medidas de distanciamento social controlado e de retorno gradativo às atividades, visando a prevenção e o enfrentamento à doença. A Polícia Civil está trabalhando para que, juntos, consigamos diminuir e extinguir a taxa da Covid-19 no Estado”, disse Alberto Teixeira.

Um pet shop, situado na avenida Senador Lemos, foi denunciado através do canal 181 e autuado pelo descumprimento do decreto 777, que proíbe o serviço de tosa e banho. Dois estabelecimento que vendem colchões e carros, serviços não essenciais, que estavam em pleno funcionamento na mesma avenida também foram advertidos. Uma franquia que fica em Icoaraci também foi fechada e notificada.

No total, foram aplicadas 1.507 advertências, 16 multas e 47 procedimentos policiais foram instaurados. Somente na manhã desta terça-feira (26), foram realizadas cerca de 30 autuações na capital Belém. As equipes da Diretoria de Polícia Metropolitana autuaram funcionários de um box localizado na feira da Ceasa que estavam aglomerados e manuseando as frutas sem a utilização de luvas e máscaras. Eles foram conduzidos à Central de Atendimento da Cremação.

De acordo com dados da Polícia Civil do Pará, mais de 8 mil estabelecimentos já foram fiscalizados pelas equipes policiais entre 7 de abril e 25 de maio.

You May Also Like