Polícia Civil já têm suspeitos da morte de empresário

Delegado responsável da investigação da morte do empresário proprietário do “Comercial Antônio”, divulgou para imprensa que já tem suspeito e pode ser preso a qualquer momento.

Para policia o foragido Júlio Cesar (não divulgou foto), velho conhecido da policia é o principal suspeito pela morte do empresário Antonio, ocorrido na noite do dia 12 de Novembro no bairro Cristo Rei em Novo Progresso. O empresário de 41 anos, proprietário de um Supermercado “Comercial Antonio”, foi morto por assaltantes durante tentativa de roubo no local onde trabalhava, no bairro Cristo Rei , o crime chocou a cidade, a Polícia Civil já está bem perto de elucidar o caso.

A investigação é comandada pelo delegado de Policia Civil Daniel Mattos Mathias Pereira que agiu rápido e já conseguiu identificar os primeiros suspeitos. O crime de latrocínio deve ser confirmado com a prisão dos envolvidos.

Diversas diligências foram realizadas , câmeras da redondeza e do local foi solicitado pelo delegado, pessoas foram ouvidas no inquérito policial que investiga a morte do empresário. “Ao contrário do que chegou a ser ventilado, o crime não tem características de execução e a morte do empresário portanto não foi encomendada. Tudo leva crer que o comércio foi invadido com o objetivo de roubar, em uma motocicleta dois entraram no estabelecimento um ficou na porta e o outro deu voz de assalto, o empresário reagiu ao assalto e foi morto ” explicou.

Prisões à vista

“Esposa do Principal suspeito da morte do empresário é presa pela Policia Militar com maconha”.

A Policia Militar prendeu na tarde desta quinta-feira (17) ,l Jurema Brito Monteiro (Foto) de 28 anos na rua do peixotinho, com ela foi encontrada 50 gramas de maconha, no momento da prisão Jurema disse que a droga era para uso próprio. Ela foi presa encaminhada para Delegacia de Policia Civil para providências.

Ainda de acordo com a autoridade policial, a investigação está adiantada e os suspeitos estão sendo identificados. Nos próximos dias a Polícia poderá prender os criminosos. “Não podemos divulgar muitas informações a fim de evitar que a investigação sofra prejuízos, no entanto podemos tranquilizar a família e a sociedade de que a Polícia Civil está fazendo sua parte e terá êxito na elucidação de mais um crime,” explicou.

Relembre o crime

Informações repassadas pela polícia dão conta que Antonio proprietário do Comercial Antonio, foi alvejado com disparo de arma de fogo.

A vítima ainda foi socorrida para a Unidade de Emergência da Clinica Sinhá , em Novo Progresso, mas não resistindo aos ferimentos entrou em óbito.

Leia Também:Comerciante é assassinado a tiros dentro do estabelecimento em Novo Progresso

*Trasladado para o Maranhão corpo de empresário assassinado em Novo Progresso

*Polícia procura por suspeito de matar empresário em Novo Progresso

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...