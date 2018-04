Polícia Civil lança Processo Seletivo para contratar técnicos

A Polícia Civil publicou, na edição desta quinta-feira (19), do Diário Oficial do Estado, o extrato do edital do Processo Seletivo Simplificado para contratar pessoas para 16 vagas em funções de Técnico de Gestão Pública em Serviço Social e Assistente Administrativo.

O contratação é temporária e as vagas são para Belém, região metropolitana da capital e Marabá.

Para Técnico, a remuneração é de R$ 2.959,20 e para Assistente Administrativo a remuneração de R$ 1.065,11.

As inscrições estarão abertas no período de 23 a 24 de abril de 2018 e deverão ser efetuadas exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br, Processo Seletivo PC/PA. Não serão cobradas taxas de inscrição.

